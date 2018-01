No me avergüenzo, pero sí me dio pena quitarme la ropa: Sergio Mayer

Ciudad de México

No se arrepiente de haber bailado en Sólo para Mujeres, pero a Sergio Mayer sí le dio pena quitarse la ropa.

El actor y productor se define como una persona congruente y considera que eso es vital en la política, ámbito en el que recién incursiona.



Descubre aquí las respuestas que dio al Interrogatorio Milenio el ahora aspirante a diputado por Morena.

¿Festejarías en Garibaldi o en un antro en San Ángel?

Garibaldi, 100 por ciento, toda la vida.



¿Una hora de ejercicio o una hora de meditación?

Media y media.

¿Para un spot, "La Ventanita" o" Tengo una bolita que me sube y me baja"?

"Tengo una bolita que me sube y me baja".

¿Lo más vergonzoso que hayas hecho?

No me avergüenzo de haberlo hecho, pero sí me dio vergüenza quitarme la ropa, pero no me avergüenzo de haberlo hecho, aclaro.

¿La mejor mentira que hayas dicho?

No lo sé... Ésta es la mejor mentira.

Una palabra que te defina...

Congruencia.