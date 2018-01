AMLO pide a rivales hacer campaña "sin rudezas"

Veracruz

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, pidió a los demás contendientes realizar una campaña “sin rudezas”.

En el municipio Ángel R. Cabada, Veracruz, el tabasqueño aseguró que cada vez que “les salen mal las cosas, voltean a vernos y ahí viene el riatazo”.

“Yo lo único que les pido a nuestros adversarios es que no se desesperen, que busquen la forma de ayudar a los candidatos de la mafia del poder sin rudezas en contra nuestra, ahora sí que qué culpa tenemos nosotros, porque cada vez que le salen mal las cosas voltean a vernos y ahí viene y riatazo”, enfatizó.

Antes, en sus redes sociales, López Obrador publicó un par de encuestas que muestran una ventaja sobre el resto de los contendientes a la Presidencia de la República, una de ellas atribuida al Gabinete de Comunicación Estratégica.





Unos minutos más tardes, Federico Arreola, ex colaborador de López Obrador, aseguró que uno de los sondeos era falso, a lo que el precandidato presidencial reviró en Twitter dando el link a la encuesta completada; enseguida Liébano Sáenz, director del GCE, enfatizó que lo dado a conocer por López Obrador no coincide con sus resultados, pues no están “realizando tracking en esta campaña”.

Por la tarde, en la asambleas informativa que encabezó en Tlacotalpan el tabasqueño insistió que está arriba en las encuestas con 15 puntos de ventaja, “a eso se deben los ataques, están muy nerviosos los de la mafia del poder”.