AMLO ofrece dar consejos a Meade para que 'levante'

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador calificó de corrupto y mal candidato a José Antonio Meade, por lo que recomendó al PRI "buscarle por otro lado", pues el ex secretario de Hacienda "no levanta y yo creo que no va a levantar".

De gira por Coahuila, el precandidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia" aseguró que cuenta con una ventaja de 15 puntos en las encuestas que, dijo, representan 10 millones de votos respecto al contendiente más cercano.

El precandidato de Morena aseguró que las circunstancias del actual gobierno tampoco ayudan a Meade, sobre quien ironizó en dar "unos consejos para que vaya levantando".

"(El PRI) ha tenido candidatos malos como Meade, lo que pasa ahora es que a Meade no le ayudan las circunstancias, no olviden aquello de que el hombre es él y su circunstancia, es el hombre y su circunstancia.

"Entonces es mal candidato porque es corrupto, fue secretario de Hacienda, ahora que se está ventilando lo de Chihuahua, pues él fue el que tapó lo del fraude, pero aparte de eso, la gente está hasta la coronilla de la corrupción, entonces es una circunstancia que no le favorece", enfatizó.

Luego de encabezar una asamblea informativa en Saltillo, López Obrador cuestionó que sus opositores, como estrategia, lo insulten y contraten publicistas para comenzar "guerra sucia" en su contra.



"Yo les recomendaría que actuaran con responsabilidad, con tranquilidad, con prudencia, sale Nuño a insultar, Meade a insultar, el presidente del PRI, Ochoa, a insultar, ahora contrataron a un publicista extranjero para la guerra sucia.

"La verdad no creo que les ayude en nada eso, tendrían que hacer otras cosas, ya un día de estos les voy a dar unos consejos para que vaya levantando Meade, yo creo que no va a levantar, ya se vio, no levanta, tienen que buscarle por otro lado", dijo.

El dos veces candidato presidencial por el PRD también se refirió a la denuncia que interpuso el tricolor por sus gastos de precampaña.

"El INE está pendiente, en todos estos actos están los del INE, saben muy bien dónde duermo, dónde como, a dónde voy, a quién saludo, en dónde son los actos, saben todo, entonces cuando hablan de denuncia es pura alharaca, es ruido, nerviosismo", subrayó.









OVM