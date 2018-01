No hubo moneda de cambio por irme a Morena: Cuevas

Ciudad de México

Gabriela Cuevas negó los dichos de la senadora Marcela Guerra, quien cuestionó si su moneda de cambio por una diputación plurinominal en Morena será hacer una campaña internacional a favor del precandidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador.

TE RECOMENDAMOS: Gabriela Cuevas responde al PAN: "Me voy por convicción

"No hay ninguna moneda de cambio para hacer una campaña internacional, la Comisión de Relaciones Exteriores ha tenido un trabajo apartidista", respondió Cuevas, quien que también habló sobre su primer encuentro con López Obrador: "fue una reunión agradable con una persona que conoce muy bien a nuestro país".

En el programa semanal Según Ellas de MILENIO Televisión, Azucena Uresti cuestionó a Cuevas sobre su sentir a una semana de haber tomado la decisión de dejar al PAN. "No me arrepiento, me quedo más contenta que nunca", respondió sin dejar de lamentar la respuesta misógina que Acción Nacional dio luego de su salida:

"Solo a las mujeres se nos tilda de berrinchudas en lugar de analizar las rozones de fondo. A Javier Lozano que tomó una decisión en ningún momento se le pusieron ese tipo de adjetivos", dijo, al reconocer que el PAN siempre será parte de su vida.

-¿Ya no te sentías cómoda en el PAN?, -le cuestionó Uresti.

-La verdad no. Los panistas empezamos a sentirnos fuera de las decisiones del partido.









AJE