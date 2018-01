AMLO: quienes me critican no han podido con la inseguridad

Yucatán

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que a los dos últimos gobiernos federales “no les ha importado el problema de la inseguridad y la violencia” que padece México, por lo que, dijo, él cambiará la estrategia de seguridad.

TE RECOMENDAMOS: AMLO presentará mañana su plan de seguridad

En el municipio de Chemax, Yucatán, el tabasqueño dijo que quienes lo critican no cuentan con ninguna experiencia para combatir la inseguridad, por ello enfatizó que “no me va a importar que se cuestione lo que estoy proponiendo”.

“Ellos llevan bastante tiempo y no han podido, pero yo no soy ni Calderón ni Peña, fui jefe de Gobierno de la Ciudad de México y demostré que se puede reducir la incidencia delictiva, ya lo hice, ellos no tienen ninguna experiencia y además no les ha importado el problema de la inseguridad y la violencia, no lo asumen como algo que le preocupa al pueblo de México.

“Sí es un asunto grave y no me va a importar que se cuestione lo que estoy proponiendo porque tenemos que buscar que haya paz y que haya tranquilidad, lo más importante es que haya paz y acabar con la guerra”, subrayó.







Luego de encabezar una asamblea informativa con simpatizantes de Morena y el Partido del Trabajo, López Obrador recalcó que “aunque no les guste a los de la mafia del poder”, se tiene que cambiar de estrategia de combate a la violencia, porque, dijo, ésta no ha funcionado y “no son buenos los resultados”.

TE RECOMENDAMOS: En 3 años termino con la “narcoguerra”: AMLO



“Por eso mi planteamiento de explorar todas las posibilidades para conseguir la paz. Lo más importante es que haya paz en el país, que se acabe la guerra, que se termine con la violencia, no debemos acostumbrarnos a que cada 24 horas asesinan a 76 mexicanos, 76 homicidios diarios, mucho, eso no se puede aceptar”, puntualizó.

JASR