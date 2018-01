En 3 años termino con la “narcoguerra”: AMLO

Izamal, Yucatán

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, ofreció, de ganar la Presidencia de la República, terminar en tres años con la “guerra” contra grupos del crimen organizado y “conseguir la paz” en el país.

Luego de encabezar una asamblea informativa en el municipio de Izamal, Yucatán, el político tabasqueño también prometió que “en muy poco tiempo” comenzarán a reducirse los índices delictivos.

“Yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a conseguir la paz y a terminar con la guerra; no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados. A mitad del sexenio ya no hay guerra y vamos a tener una situación totalmente distinta.

“En muy poco tiempo vamos a reducir la delincuencia, en la medida que haya crecimiento económico, generación de empleo y se van a ir aplicando los programas de desarrollo social, va ir bajando la delincuencia en el país”, planteó AMLO.

De acuerdo con el conteo de MILENIO, 2017 fue el segundo año más violento de la narcolucha, pues la disputa entre los cárteles de la droga dejó un saldo de 12 mil 532 víctimas, la cifra más alta en lo que va de este sexenio y solo superada por los 12 mil 658 asesinatos registrados en 2010.

“Es muy grave lo que está sucediendo; yo tengo el compromiso de enfrentar el problema de la inseguridad y violencia. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad”, subrayó el aspirante único a la candidatura presidencial por Morena, PT y PES.

Adelantó que este jueves dará a conocer su estrategia en materia de seguridad 2018-2024, así como al que sería el titular de la secretaría federal en su gobierno y a un consejo asesor “que se va a crear para enfrentar este problema que tanto le preocupa a los mexicanos”.

López Obrador reiteró que, como parte de su plan para combatir la violencia, “armonizará” a todas las policías, así como al Ejército y la Marina en una Guardia Nacional.

El aspirante presidencial aseguró que cuenta con experiencia en combate a la inseguridad, al remitir a su mandato en Ciudad de México hace poco más de 17 años.

“Lo hice cuando fui jefe de Gobierno, reduje los delitos 30 por ciento en ese entonces, y les hablo de delitos que sí se denuncian, que no son parte de la cifra negra. Se redujo el número de homicidios y considerablemente el robos de vehículos”, destacó.

De igual forma, dijo que de ganar los comicios de julio próximo, encabezará una reunión diaria a las 6 de la mañana con el gabinete de seguridad, tal como lo hizo en el entonces Distrito Federal.

“NO TEMO POR MI VIDA”

Luego de los asesinatos recientes de aspirantes a presidentes municipales y otros cargos en diversas entidades, descartó temer por su vida o que esté en riesgo, pues, dijo, no tengo enemigos.

“El que lucha por la justicia no tiene nada que temer, yo no le hago mal a nadie, por eso yo no traigo guardaespaldas, carros blindados, ando solo”, enfatizó.

Después, en el municipio de Kanasín, AMLO se refirió de nuevo a la inseguridad.

“México es segundo lugar en el mundo en violencia, solo nos gana Siria porque hay una guerra desatada, pero lo que sucede en violencia en el país es gravísimo, 76 homicidios diarios”, expresó.

El precandidato presidencial de la coalición Morena-PT-PES también se refirió a la carta que dio a conocer el poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quien criticó su propuesta de otorgar amnistía a los delincuentes.

“Tiene razón en expresarse, yo nunca voy a cometer una injusticia, tengo principios e ideales. No voy a afectar a nadie, nunca le hecho daño a nadie, voy a gobernar para el pueblo”, afirmó López Obrador.