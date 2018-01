De ganar, AMLO denunciará a Trump en la ONU por el muro

Veracruz

Andrés Manuel López Obrador aseguró que si el presidente estadunidense Donald Trump insiste en la construcción de un muro fronterizo, presentará una denuncia en la Organización de las Naciones Unidas.

En su quinto día de gira por Veracruz, el precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia enfatizó que, de ganar los comicios de julio entrante, “no vamos a permitir que construyan” dicho muro.

“Esa es una violación a los derechos humanos, yo no soy Peña (Nieto) y si insisten con la construcción del muro voy a presentar una denuncia en Naciones Unidas y vamos enfrentar la actitud racista y discriminatoria del gobierno de Estados Unidos, el que se va a trabajar, a buscarse la vida allá, se va por necesidad, no por gusto y merece ser respetado, no se le puede maltratar”, exclamó ante simpatizantes del municipio de Ángel R. Cabada.

Por la tarde, el tabasqueño visitó el municipio de Tlacotalpan, y posteriormente el de Tlalixcoyan, donde reiteró su rechazo a las políticas migratorias de la actual administración estadunidense.

Durante las asamblea informativas, el aspirante presidencial único de Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social ofreció trabajo a los campesinos y jornaleros “para que no tengan que irse de sus comunidades.

“Esto que amenazan y amenazan de que van a poner un muro en Estados Unidos, después nadie va a querer ir a Estados Unidos cuando triunfe nuestro movimiento, porque aquí va a haber trabajo y bien pagado, vamos a ver qué hacen con su muro”, subrayó.