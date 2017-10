CdMx lanza la plataforma “Voluntarios de corazón”

Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México y el Consejo Ciudadano presentaron la plataforma “Voluntarios de corazón” para organizar una brigada por delegación que apoye en las labores de rescate en caso de alguna emergencia.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, explicó que las cuadrillas trabajarán en dos vertientes: la primera es de respuesta inmediata ante una emergencia y la segunda de actividades programadas como reforestación.

Para registrarte debes ingresar al sitio web del Consejo Ciudadano, poner tus datos, un contacto, disponibilidad, así como especificar el área de interés en la que podrías apoyar como situaciones de emergencia, cuidado animal y ambiental, social o salud.

"Queremos que tengan mayor capacitación y queremos saber dónde están, cómo podemos convocarlos, convocarlas, cómo podemos aprovechar toda esta fuerza de la gente que quiere hacerlo”, dijo.

Indicó que no hay requisitos para registrarse como voluntario y explicó que las acciones de voluntariado son variadas y pueden realizarlas en la zona que se decida, acorde con las habilidades y aptitudes de cada persona.

La experiencia es necesaria solo para actividades especializadas, como contención emocional o revisión de inmuebles. Además se brindará capacitación para actividades que así lo requieran.

“Ya no hay más requisitos porque decían: ‘Oye, ¿y tengo que ser muy alto o tengo que ser muy bajito, tengo que ser muy delgado o tengo que ser muy fuerte?’, no, no, nada más con ganas de participar”, puntualizó el mandatario capitalino.



VJCM