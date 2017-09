Presentan 200 taxis híbridos para operar en CdMx

Ciudad de México

El gobierno de la Ciudad de México presentó 200 taxis híbridos de las 650 unidades previstas para operar como servicio de transporte público individual de pasajeros en la capital, a finales de este año.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que el compromiso fue modernizar la flota vehicular de taxis, que suma más de 140 mil unidades, para el cuidado del medio ambiente.

"Hoy tenemos híbridos para la Ciudad de México en esta línea en la que quiero comentarles, para finales de este año estaremos alcanzando ya una cifra cercana a 600 o 700 de estos taxis en la Ciudad de México, que son de última tecnología, tiene que ver también con la capacidad de producción de la propia planta".



"Aquí tenemos una parte de 200 híbridos que estarán circulando ya en la Ciudad de México, los beneficios de estas unidades pues son clarísimos, vienen acompañados de una tableta, una tableta que es informativa para todo lo que corresponde a taxímetro, geolocalización y medidas de seguridad del propio taxi".



Aseguró que esas unidades tienen un ahorro sustancial de 50 por ciento más o menos en combustible.



“Un híbrido de estos puede darte hasta mil kilómetros de recorrido con un solo tanque, así que es un cambio sustancial en sus gastos operativos en el día a día”, dijo.



El mandatario capitalino detalló que la entrega de las unidades depende de la capacidad de producción de la propia planta armadora.



Al dar el banderazo de salida a las nuevas unidades en el Zócalo capitalino, explicó que estas unidades cuentan con una tableta informativa que contiene datos sobre el taxímetro, geolocalización y medidas de seguridad del propio taxi.



El secretario de Movilidad, Héctor Serrano, comentó que al igual que el transporte público, el parque vehicular del gobierno capitalino será sustituido por autos que utilicen gas natural comprimido, para reducir las emisiones de gases contaminantes

Agregó que el proceso de sustitución es lento y están pidiendo que aquellas compañías que tienen vehículos híbridos puedan trasladarse a la ciudad para ayudar en el proceso.

"No hay posibilidades de manufactura en el país y tenemos que impulsar que esto se genere aquí en la Ciudad de México, esto facilitaría las cosas en el tema económico, podría reducir de una forma importante el precio de los híbridos, lo más importante es que en unos 15 días se está dando circulación a 50 taxis eléctricos, que tienen beneficios importantes en materia económica y ecológica", comentó Serrano.



Informó que el gobierno capitalino está convirtiendo sus unidades operativas a gas natural, lo que significa un ahorro del 50 por ciento en combustible, equivalente a cerca de 10 millones de pesos. Se estima que se modifiquen entre ocho mil o nueve mil unidades de la administración central.



“Habrá un ahorro sobre todo en emisiones contaminantes, esa ruta de la Ciudad de México ya no se va a cambiar, no podemos pasar de los 150 puntos IMECA así que esto va a ser permanente, va a ser constante”, aseguró el mandatario capitalino.



El jefe de Gobierno destacó que el prototipo de autobuses que circularán por el corredor Tlalpan utilizan de gas natural.



"El corredor Tlalpan estará haciendo una sustitución de cerca de 900 microbuses por buses de esta calidad que estamos viendo hoy, gas natural, con lo que vamos a hacer una reducción considerable de emisiones contaminantes”, agregó.

