En primera etapa, demolerán 160 inmuebles dañados

Ciudad de México

El gobierno de la Ciudad de México demolerá 160 edificios que representan un riesgo inminente para la población, informó el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que éste es sólo un primer paquete de las más de 2 mil edificaciones que están catalogadas en código rojo y que pudiera determinarse también su demolición.

“Hay un paquete de alrededor de 160 que se está trabajando con la coordinación de la Consejería Jurídica”, dijo.

Explicó que estos procedimientos podrían iniciar este fin de semana, pero antes se debe cumplir con la ruta jurídica, acordar con los propietarios para realizar el proceso de común acuerdo y que sea aprobado por el Comité de Emergencias.

“Lo que no queremos es que esto signifique un riesgo para la población aun cuando los inmuebles están acordonados y hay una franja de protección, es importante que no genere un mayor daño a los inmuebles colindantes o los transeúntes”.

Precisó que no se tiene todavía calculado el costo de la demolición de los inmuebles, sin embargo, dijo que se apoyará del Fondo de Emergencias capitalino y del Fondo de Desastres Naturales de la federación.

El secretario destacó que las demoliciones se realizarán con tecnologías especiales y sin explosivos, para evitar poner en riesgo a la población.

“El método es no poner en riesgo a nadie, se ha dicho aquí que no se utilizarán explosivos, no se utilizarán métodos masivos o de maquinaria pesada que ponga en riesgo a las construcciones colindantes, tienen que ser métodos cuidados a través de las tecnologías que se tienen y creemos que pronto vamos a empezar”, abundó.

Mencionó que uno de los primeros inmuebles a derribar es el ubicado en Génova 33 en la Colonia Juárez, casi esquina con Paseo de la Reforma.

A su vez, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que ya suman 151 carpetas de investigación por hechos relacionados con el sismo y se mantiene la cifra de 228 personas fallecidas.

En el hospital se reportan 13 personas en código amarillo que en próximos días serán dados de alta, mientras que sólo queda uno grave.

En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, dijo que se desplegó un operativo contra robos, en el que se resguardan 271 inmuebles y 12 campamentos.

