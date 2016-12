¿Sin plan para Año Nuevo? Revisa estas opciones

Ciudad de México

El síntoma general es que el 2016 fue un año terrible: ‘Juanga’ murió y Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos. Bueno o malo, siempre es bueno brindar, festejar que ya acabó y esperar lo mejor. Es por eso que aquí te damos cinco opciones para pasar la Noche Vieja y decir: ¡Feliz Año Nuevo!

Los Ángeles Azules le dan ritmo al fin de año:

Este 31 de diciembre, el Ángel de la Independencia será escenario del concierto gratuito que darán Los Ángeles Azules. El famoso grupo de Iztapalapa será el encargado de despedir al 2016 junto con otras bandas como Los Yonic’s, Ébano, así como Jorge “Coque” Muñiz. Además, habrá fuegos artificiales.

¿Dónde? Glorieta del Ángel de la Independencia a partir de las 19:00 horas.

¿Precio? Totalmente gratis.

Bonus: En las banquetas de Paseo de la Reforma podrás disfrutar de una romería que estará instalada hasta el 1 de diciembre.

Con tus mejores ‘garras’ despide al 2016 en el Gran Hotel de la CdMx:

El plan tradicional: cena, baile y mucha diversión en el Gran Hotel de la Ciudad de México. Se trata de una cena de cinco tiempos acompañada de un grupo musical y juegos de casino. Habrá un menú para niños, así como tornafiesta y batucada. El lugar cuenta con valet parking. Aquí puedes reservar.

¿Dónde? En el Gran Hotel de la Ciudad de México: Avenida 16 de Septiembre, número 82 en la colonia Centro.

¿Precio? Son cinco paquetes que pueden ir desde los cinco mil 500 pesos por persona hasta seis mil 950 pesos. ¡Aún hay lugares!.

Bonus: Todos los paquetes ofrecen una noche en el hotel.

Ve el primer amanecer del año en la Terraza Regina:

Si planeas amanecértela, la Terraza Regina es el lugar ideal para recibir el 2017. Ubicada en el corazón del Centro Histórico, la terraza del Hostal Regina no te ofrecerá una cena con bombo y platillo, pero sí promete hacerte bailar hasta que veas los primeros rayos del sol del 1 de enero.

Para disfrutar de la fiesta, tendrás que llegar a las 22:00 horas; sin embargo, darán preferencia a las reservaciones.

¿Dónde? Corredor Regina, número 58 en la colonia Centro.

¿Precio? Con reservación, 150 pesos. Sin reservación, 200 pesos.

Tip: Cena en tu casa o con la abuela porque en el lugar no habrá más que alcohol y mucho baile.

Plan para los ‘Grinch’ en La Covachita de la Reforma

No festejar Año Nuevo no significa que debas encerrarte en tu casa a ver películas y comer Nutella. Este 31 de diciembre, La Covachita de la Reforma dará asilo a aquellos que no deseen o no tengan un plan para darle la bienvenida al 2017.

La clásica cantina ubicada en la colonia Narvarte tendrá disponible su tradicional menú que incluye botanas mexicanas, espaguetti a la mantequilla, tacos de chicharrón y también de suadero. El alcohol, así como el trío que ameniza las noches, no faltará.

¿Precio? No hay un precio fijo ya que varía de acuerdo con lo que pidas.

¿Dónde? Diagonal San Antonio, número 1932 en la colonia Narvarte.

Tip: Aquí se van a dormir temprano, ya que el lugar cerrará las 01:00 horas.

Cena, baila y ‘afterea’ en el Joy Room

¿Alguna vez pensaste que podías cenar en el antro? El centro nocturno Joy Room y La Cantina Nº 20 ofrececerán una cena de cinco tiempos y un after party. El menú incluye cremé brulé de jitomate con cristal de albahaca, róbalo en salsa de mariscos, así como un sorbete de lavanda.

Puedes marcar al (55) 1950-4848 para hacer tus reservaciones.

¿Dónde? Plaza Antara Polanco, primer piso.

¿Precio? Los paquetes van desde los dos mil 100 pesos hasta los tres mil 300 con la cena y el ‘after’ incluidos.

Bonus: Los menores de edad también son recibidos, el costo es de 750 pesos por niño.





