Pactan precios bajos en mercados y tianguis de CdMx

Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio con comerciantes de la Central de Abasto, mercados sobre ruedas y tianguis de la capital del país para mantener al mínimo posible los precios de la canasta básica, frente al incremento de precios en los combustibles.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, destacó que este sector significa 46 por ciento de la fuerza de distribución y comercialización de alimentos en la ciudad.

“Es algo concreto, no estamos hablando de que deseamos que todos hagamos un esfuerzo solidario, sino que estamos diciendo cómo lo vamos a hacer, es el planteamiento y la acción, aquí estamos diciendo qué va a hacer el gobierno, qué la Central de Abasto, lo que va a hacer el comerciante y cuál es el resultado.

"Que haya estabilidad en lo que más puede repercutirle a la gente, que es el alimento, estaremos dando garantía de tener el mejor precio en huevo, tortilla, legumbre, cárnicos, todo lo que se requiere en la alimentación de la ciudad”, dijo.





Mancera Espinosa explicó que para lograrlo, el gobierno de la capital se compromete a no incrementar las cuotas de peaje, pernocta, subasta y mantenimiento para visitantes y locatarios de esa central.

Con estas medidas, los comerciantes de la Ceda se comprometen a mantener lo más bajo posible los precios, mientras que en los mercados y tianguis repercutirán dichos precios al consumidor final.

“Ahora nos corresponde no solamente hacer el señalamiento, sino proponer, aquí estamos reunidos para hacer propuesta, estamos reunidos para presentar, no solamente para pedir que se regresen las condiciones sino para anticipar que no se profundice la herida en la ciudad”, agregó.

En este convenio participan 71 mil comercios de mercados públicos, mil 500 de mercados sobre ruedas y 50 mil tianguistas.





Mancera mencionó que se vive un momento muy complicado desde el punto de vista económico y social y que se ha sufrido un golpe muy fuerte con el incremento a los precios en los combustibles, el cual no se calculó y no fue objeto de una debida planeación.

“La repercusión ha sido tan severa que ha desestabilizado socialmente a varios puntos y varios rubros”, dijo.

Reunión de Año Nuevo con Anaya

Miguel Ángel Mancera se reunió por la tarde, por más de una hora, con el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, para intercambiar puntos de vista sobre el incremento al precio de la gasolina.

A su salida de la sede del gobierno capitalino, el líder panista dijo que no se llegó a un acuerdo en específico con Mancera.

“Fue una reunión para dialogar sobre la situación del país, particularmente para ver cómo está él percibiendo el problema del aumento a la gasolina, desde hacía tiempo habíamos acordado saludarnos y ahora con motivo del inicio de año fue que tuvimos este encuentro”, dijo.

Aun cuando reconoció que hay coincidencias importantes entre el jefe de Gobierno y el PAN, Anaya mencionó que por ahora no hay ningún trabajo en conjunto, pues en todo caso se tendría que acordar con los partidos.

MSP