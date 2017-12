CdMx pedirá ajustes en alerta sísmica de app 911

Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México realizará ajustes a la aplicación 911 CdMx para que la alerta sísmica que emite se active al mismo tiempo que la alerta que suena en los más de 11 mil 300 altavoces distribuidos en las calles de la capital.

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, precisó que la alerta convencional se activa a partir de magnitud 5.5, de acuerdo al cálculo matemático que realiza el sistema, mientras que en los teléfonos inteligentes se activa cuando el cálculo de la intensidad del temblor es de magnitud 6.

"El ajuste tecnológico tendrá que ser espejo calca de la alerta sísmica, entonces, lo que vamos a pedir es que se haga calca de la alerta sísmica, esto hay que trabajarlo con Google porque lo tenemos nosotros con Google, este ajuste hay que hacerlo, pero reitero preferible que sea así", dijo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Mancera Espinosa aseguró que la alerta sísmica funcionó en las calles de la ciudad y la muestra es la cantidad de memes que circularon por las redes sociales.

Y a pesar de que reconoció que la alerta es molesta y que genera nerviosismo entre los capitalinos, es una medida que no se puede cancelar pues significaría un retroceso para el desarrollo y la seguridad de la Ciudad de México.

"Hasta los memes hablan por sí mismos, cómo lo vivió la población, este es un mecanismo, yo me acuerdo que cuando lo activamos por primera vez a la gente no le gustó, se molestó muchísimo, pero es algo con lo que ya no podría dejar de estar la ciudad de México.

"O sea si hoy dijéramos bueno ya para que nadie se enoje vamos a quitar la alerta sísmica creo que sería un retroceso grande para la ciudad, esta alerta incluso la están pidiendo en muchos de los estados que no la tienen y que la gente lo padeció", puntualizó.

Un sismo de magnitud 5 sacudió la tarde de ayer el estado de Guerrero y fue perceptible en algunas partes de la Ciudad de México y el Estado de México. El temblor ocurrió a las 14:23 horas, informó el Servicio Sismológico Nacional.

En redes sociales, la ciudadanía se quejó porque no sonó la alerta sísmica en sus celulares y sí en los postes que están en las calles, por esto se anunciaron los ajustes para que la alerta suene al mismo tiempo bajo cualquier circunstancia.

ALEC