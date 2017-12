Usuarios reportan que la app 911 no alertó del sismo

Usuarios de la App 911 Emergencias han reportado, desde sus cuentas de Twitter, que la aplicación no se activó previo al sismo registrado este lunes 25 de diciembre, alrededor de las 14:24.

Según reportes preliminares del Sistema Sismológico Nacional, el sismo tuvo una intensidad de 5 y su epicentro se localizó a 5 kilómetros al este de Acapulco, Guerrero.

TE RECOMENDAMOS: Tiembla en la CdMx.

Algunos de los usuarios que se quejaron de la App 911:

La app del 911 de la CDMX no me sirvió. Afortunadamente la de los postes sí sirve.

Lo malo es que la app la descargué por si temblaba y me encontraba en el trabajo 💔