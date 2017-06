Juez autoriza reanudar obras de Línea 7 del Metrobús

Ciudad de México

Un juez federal de la Ciudad de México resolvió que es posible continuar con la construcción del Metrobús sobre Reforma, luego de la que las autoridades capitalinas obtuvieron la autorización general del INAH, con lo que regularizaron la situación legal de las obras.

Fernando Silva García, juez octavo de distrito en materia administrativa, dejó claro que la construcción inició sin contar con la autorización del INAH por lo que la obra fue suspendida el 9 de junio, "porque esta situación generaba incertidumbre jurídica respecto a la salvaguarda de las zonas protegidas del Bosque de Chapultepec y Reforma".

El juez recordó que resolvió suspender en esa fecha las obras considerando la necesidad legal de salvaguardar el bosque y la avenida, tomando en cuenta que las autoridades responsables no demostraron ni exhibieron en el expediente judicial la autorización del INAH para llevar a cabo la construcción de la Línea 7 del Metrobús.

Explicó que hasta el 19 de junio el INAH emitió la autorización para que se llevara a cabo la construcción, es decir, diez días después de la suspensión de las obras.

"De tal manera que fue hasta el 21 de junio cuando las autoridades de la Ciudad de México interpusieron un incidente de revocación por modificación de la suspensión definitiva aduciendo la existencia de un hecho superviniente del cual se hizo consistir precisamente en la nueva autorización general del INAH antes precisada".

Por un lado, el juez determinó negar la suspensión definitiva a la parte quejosa con relación al cese total de la construcción del la Línea 7 del Metrobús, por tanto resolvió que es posible continuar la construcción del carril respectivo y de las estaciones correspondientes con un diseño de bajo impacto, en los términos de la reciente autorización del INAH.

El juez consideró que ambas partes, tanto las autoridades como la asociación civil que promovió el amparo, defienden intereses constitucionalmente protegidos; por un lado la autoridad pretende desarrollar el servicio del transporte público en beneficio de la colectividad; mientras que la parte quejosa busca salvaguardar el medio ambiente y los bienes del dominio público, así como el sistema de competencias de la federación.

En tanto, Manuel Granados, consejero jurídico de la Ciudad de México, explicó que aún no les notifican la resolución del juez sobre la Línea 7 del Metrobús, por lo que no reanudarán los trabajos hasta conocerla a detalle.

De acuerdo con el funcionario, el juez octavo determinó negar la suspensión definitiva de las obras; sin embargo, dijo, hay otra suspensión.

"El juez negó la suspensión definitiva, pero luego dice que concede la suspensión otra vez, entonces no sabemos cuál es el alcance hasta que tengamos el expediente, que aún no hemos visto, porque no hay nada en los juzgados", dijo Granados en entrevista telefónica.

Afirmó que las autoridades continuarán con las obras que les permitieron concluir, pero no harán nuevos trabajos hasta que no conozcan la resolución final.





