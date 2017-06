Vecinos piden al INAH cancele permiso para L7 de Metrobús

Ciudad de México

Vecinos de la delegación Miguel Hidalgo solicitaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cancelar de manera urgente el permiso que otorgó a las autoridades capitalinas para la construcción de la Línea 7 del Metrobús.

En conferencia de prensa, Víctor Manuel Juárez, vecino de San Miguel Chapultepec, dijo que esta semana presentarán tres amparos ciudadanos en contra de este medio de transporte, por violación al derecho a la información, a la participación, a la consulta, y por la omisión de cumplir los procedimientos y requisitos legales para esa obra en Reforma.

De presentarse estos amparos, sumarían cinco en contra de las autoridades capitalinas por la construcción de la Línea 7; sin embargo, solo el impulsado por la AMDA ha sido admitido y fue el que logró que el juez suspendiera de manera definitiva las obras.

Juárez explicó que entregaron un escrito al titular del INAH, Diego Prieto, en el que le explican puntualmente "los hechos de ilegalidad en la autorización emitida por el arquitecto Arturo Balandrano, coordinador nacional de Monumentos Históricos", y alertaron de una posible "colusión del INAH para validar, en coordinación con el jefe de Gobierno, el negocio publicitario llamado Metrobús Reforma, que esta disfrazado de solución de movilidad ecológica".





"El INAH tuvo conocimiento desde el 31 de mayo que el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), el cual permite colocar publicidad en las estaciones de Metrobús.

"Ellos debieron darse cuenta de que existían incongruencias, como que el PATR decía que publicidad en 59 estaciones plateadas y no en 32 como lo presentó el Gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué no exigió a Miguel Ángel Mancera confirmar por escrito que no habría publicidad en los 14 kilómetros en los que el INAH tiene atribuciones?", expresó.

Vecinos resaltaron que las autoridades locales han caído en desacato y es que la resolución del juez octavo decía que debían cerrar los hoyos que se encontraban en Paseo de la Reforma, "y hasta la fecha no han hecho nada, eso es desacato".

Expusieron que se oponen a que por esta vía corran autobuses de doble piso, que de acuerdo a estudios son dos veces más contaminantes que las unidades de piso híbrido que operan en la Línea 4 del Metrobús.

