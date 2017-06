CdMx no librará sentencia contra Metrobús, dice experto

Ciudad de México

Pese a que un juez autorizó reanudar las obras de la Línea 7 del Metrobús en Reforma, el gobierno de la Ciudad de México no podrá librar la sentencia definitiva para detener su construcción, dijo Ramón Ojeda, fundador de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental.

"Se han ido acumulando una serie de documentos, de pruebas, de circunstancias, no veo la posibilidad de que libre el gobierno de la Ciudad de México la sentencia definitiva", dijo Ojeda en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

El consejero jurídico de la capital, Manuel Granados, confió ayer en lograr una sentencia definitiva favorable a la construcción del Metrobús en Reforma, el cual, dijo, se terminaría en octubre.

Ante ello, Ojeda dijo que es bueno que el gobierno tenga un ánimo positivo y confianza en sí mismo, pero aseguró que la sentencia les favorecerá porque el proyecto no era apegado a la realidad.

Agregó que los colaboradores del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, "han tenido que ir enfrentado una serie de errores o de tropiezos, precisamente, porque no hicieron las cosas bien, a tiempo y como lo marcan las normas".

"Me queda claro que al jefe Mancera no le informaron adecuadamente sus colaboradores, yo creo que cuando salga la sentencia definitiva el tendrá que prescindir de algunos secretarios que no lo ayudaron bien".

—¿Qué secretarios?, se le preguntó

—El de Movilidad y el de Obras, dijo.

Consideró que si el gobierno de la capital hubiera presentado los permisos y evaluaciones a tiempo, además de explorar otras opciones viales no se hubieran tenido que enfrascar en una batalla legal.