La Línea 7 del Metrobús estará lista en octubre

Ciudad de México

Las obras de Línea 7 del Metrobús concluirán en octubre, un mes más de lo previsto, luego de que el juez octavo de distrito en materia administrativa decidiera negar la suspensión definitiva de las obras, solicitada por la Academia Mexicana de Derecho Ambiental.

A la construcción de esa línea llegaron 300 trabajadores para intensificar los trabajos y poderlos concluir en octubre.

TE RECOMENDAMOS: Juez autoriza reanudar obras de Línea 7 del Metrobús

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que los empleados fueron enviados a 40 frentes.

También se envió maquinaria a Paseo de la Reforma, en el cruce con la calle París.

"La Sobse reitera que en todo momento ha protegido el patrimonio histórico, cultural y ambiental a lo largo de la ruta que conectará Indios Verdes con la Fuente de Petróleos", expuso.

"El trabajo coordinado entre dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) inició desde mayo de 2016, cuando comenzaron las mesas de trabajo y recorridos de inspección por el corredor de transporte, lo que derivó en las autorizaciones para la construcción del carril confinado, un convenio de salvamento arqueológico y en la autorización total de la obra", agregó.

Planteó que ese acompañamiento permanente del INAH garantiza la preservación de la estructura urbana esencial de la vialidad, con lo cual se cumple con lo señalado por el juez octavo de distrito.





En el acervo cultural e histórico del Paseo de la Reforma, que va del Eje 2 Norte Manuel González a Lieja, ya fue construido prácticamente la totalidad del carril con concreto hidráulico, sin ninguna afectación de monumentos, esculturas, jarrones o glorietas con valor histórico.

Informó que con el objetivo de unificar la imagen urbana entre los diversos tramos de Paseo de la Reforma y Calzada de los Misterios, la Sobse desarrolló un proyecto integral que permitirá redignificar todo el trazo con cruceros seguros y una limpieza de los monumentos de los Misterios, así como jarrones, estatuas y glorietas de la zona norte de Reforma.

Manuel Granados, Consejero jurídico de la Ciudad de México, explicó que la resolución del juez sobre la Línea 7 del Metrobús, permite reanudará los trabajos hasta concluirlos.

Recordó que la primera resolución del juez fue por no afectar áreas verdes que se encuentran en el Bosque de Chapultepec, la estructura urbana protegida del Paseo de la Reforma y sus áreas verdes, que los árboles en riesgo de ser talados por causa de la construcción también no se vieran afectados y respetar los monumentos y vestigios que se encuentran en dichas zonas y que tienen valor histórico.





"Se continúa el trabajo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el 19 de junio de 2017 se obtuvo la autorización integral de la Línea; en donde se establece, en primer término que se autoriza la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario", indicó Granados.

"Lo que establece el juez es que se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en relación con el cese total de la construcción del Corredor de Transporte Público Colectivo de Pasajeros del M7 del Metrobús Reforma.

"Es posible continuar la construcción del carril para funcionamiento de la Línea 7 del transporte público, la construcción de las estaciones con el diseño que he comentado del INAH, en las zonas adyacentes, tangenciales, en términos de la autorización del 19 de junio".

TE RECOMENDAMOS: Mancera celebra resolución de juez sobre L7 del Metrobús

El funcionario dijo que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, instruyó a todas para que se continúen los trabajos de la Línea 7 del Metrobús y que se coordinen y se cumplan con los permisos que ha otorgado el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

"Hemos dicho que dentro del proyecto de la Línea 7 no se incide en el Bosque de Chapultepec, por tanto, no se pone en riesgo, pero el juez también protege este esquema para que no se vean afectadas las áreas verdes o las áreas naturales que se encuentran en el Bosque de Chapultepec, la estructura urbana esencial de Paseo de la Reforma y sus áreas verdes y los monumentos que se encuentran en dichas zonas y que tienen valor histórico, cultural o artístico", expuso.

MSP