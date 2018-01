Usuarios satisfechos con la nueva Tarjeta Metro

Ciudad de México

El Sistema de Transporte Colectivo anunció que la nueva Tarjeta Metro ya se vende en todas las estaciones de la red, y que los usuarios han mostrado su satisfacción.

"Adquirí la tarjeta la semana pasada y no he tenido problema alguno, al principio fue difícil entender que tiene dos saldos, uno para viajar y otro para comprar y que se recargan en diferentes lugares, pero ahorita ya le entiendo y sé que si quiero tener saldo para usar el Metro tengo que cargar en taquilla", comentó Patricia Rodríguez, usuaria del Metro en la estación Balderas.

El costo del plástico es de 10 pesos y se tiene la ventaja de que tiene doble funcionalidad, pues con él se pueden hacer compras, pagar servicios y hasta solicitar créditos, además de que el usuario también la puede utilizar para viajar en el Metrobús, el Tren Ligero y Ecobici.

"Yo no he tenido problemas con la tarjeta, he escuchado algunos comentarios que dicen que falla al pasar en los torniquetes, pero la mía funciona bien, a mí me salió buena la tarjeta", comentó Domingo Reséndiz, en la estación Villa de Cortés.

En Barranca del Muerto otros comentaron que sí utilizan la tarjeta para comprar y pagar a través de la App Broxel.

En días pasados, el STC puso en circulación una segunda emisión de Tarjetas Metro Broxel con 450 mil unidades, a la venta en las Líneas 7 y 12, y es hasta ayer cuando ya se pueden adquirir en todas las estaciones de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

JOS