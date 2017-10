Ya puedes consultar mapeo de grietas de la CdMx

Ciudad de México

El mapeo de las "grietas" que forma parte del "Análisis de vulnerabilidad física a la subsidencia, hundimiento y fracturamiento de la Ciudad de México", ya se incluye en el Atlas Nacional de Riesgos, informó Carlos Valdés, director general del Centro Nacional de Desastres (Cenapred).

Destacó que el estudio elaborado por la doctora Dora Carreón, está disponible a partir de hoy en línea, por lo que puedes consultarlo aquí.

Agregó que la población puede utilizarlo como una herramienta para conocer si habita en zonas de riesgo y tomar decisiones, antes de llevar a cabo acciones de reconstrucción, tras los daños provocados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Detalló que diversas zonas de Iztapalapa, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc tienen un alto nivel de vulnerabilidad al fracturamiento, indicó un estudio del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

"El mapa, lo que nos indica en los colores, el verde, amarillo o rojo, es el grado de intensidad con que este fenómeno está ocurriendo y esa es una de las partes en donde la gente, si se ubican en donde la intensidad del fenómeno es alta, de color rojo, ahí lo que sugerimos es tomar acciones”, dijo.

"Si el fracturamiento es importante o severo, la recomendación es yo no me espero, necesito tomar acciones y no poner en riesgo a la familia. Definitivamente uno, no debe de quedarse en ese lugar, las estructuras", afirmó Carlos Valdés.

Destacó que muchas veces se piensa en reforzar la edificación, "pero no va a haber una estructura por muy dura que sea o por muy resistente que le pueda añadir más concreto, eventualmente esta estructura va a fallar y se va a romper con la gente que se encuentra arriba”

“En un momento dado no hay que pelearse con la naturaleza, va a ganar la naturaleza y lo que debemos de reconocer es que debemos de desalojar ese lugar", advirtió.

De acuerdo con el estudio, un 3.9 por ciento del territorio de Ciudad de México tiene alta vulnerabilidad al fracturamiento; mientas que 23.6 por ciento tiene media vulnerabilidad y 35.3 por ciento, baja vulnerabilidad. Un 37.2 por ciento de la superficie no presenta hundimientos.

"Yo prefiero llamarles fracturas, para que se entienda que se propagan de abajo hacia arriba que no son fenómenos superficiales, esto es muy común observar que cuando se va a construir algo, la gente piensa nada más le pongo una placa de cemento y ya soluciono en problema, estos fenómenos no tienen una solución, tienen medidas de mitigación y podemos convivir con ellas", destacó la doctora Dora Carreón.

"Si tú rellenas una fractura en arcillas, con cemento, o con concreto estás haciendo una cuchilla, porque es un elemento rígido en un elemento muy suave, es como un cuchillo en mantequilla, con el tráfico, con el peso de las construcciones ese cuchillo se seguirá encajando y en lugar de mitigar el problema lo está haciendo más grande", agregó.

FLC