Líder sindical presiona para que renuncie: 'Jefe Vulcano'

Ciudad de México

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Raúl Esquivel, conocido como El Jefe Vulcano, acusó al líder sindical del gremio, Ismael Figueroa, de ejercer presión para obligarlo a renunciar.

"El viernes, a las 12 del día, vino gente del sindicato, me traía una renuncia que firmara yo. Es una cosa infantil que eso no puede ser, que el sindicato me traiga la renuncia. El único que lo puede hacer es el jefe de gobierno", dijo en entrevista.

para decirles a todos los bomberos que por miedo han obedecido indebidamente a Figueróa Flores, que él YA NO TIENE INJERENCIA ALGUNA EN LA OPERACIÓN DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, espero que pronto me devuelvan el mando y la operación de nuestra noble institución, que — Jefe Vulcano (@Raul_Esquivel_C) 27 de diciembre de 2017

Afirmó que no firmó ningún documento ya que el sindicato no es la instancia que debe pedir su renuncia y que el líder sindical sólo busca sacarlo de la institución para "tener el control" y "poner un director general de su gente y así hacer y deshacer de la institución fines económicos y políticos".

Recordó que desde el viernes pasado, entre 20 y 30 elementos del sindicato le impidieron la entrada a las instalaciones.

"Para evitar cualquier conflicto, me retiro, pueden ver mi patrulla que está en el asta bandera. Cualquier emergencia de ahí salgo. Desde ayer a ahorita no he tenido ningún problema", indicó.

Dijo que Luis Serna Chávez, secretario particular del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, le llamó para avisar que el caso lo atiende el mandatario con el fin de "resolverlo lo más rápido posible".

Les informo que hace unos minutos me llamó @sernalui para decirme que el Jefe de Gobierno @ManceraMiguelMX ya está viendo el asunto del @ismaelff16 para resolverlo lo más rápido posible, espero que pronto @ManceraMiguelMX se reúna con nosotros — Jefe Vulcano (@Raul_Esquivel_C) 27 de diciembre de 2017

Hace un mes, el 21 de noviembre, Ismael Figueroa, secretario del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, fue multado por circular en sentido contrario y sobre el carril confinado del Trolebús en Eje Central, a la altura de Donceles, en la colonia Centro.

Policías de Tránsito le marcaron el alto a la camioneta Ford Lobo, con estrobos y placas del Estado de México; por lo que Ismael Figueroa sacó una credencial que lo identifica como diputado y solicitó "la atención".

Policías trasladaron al infractor y su camioneta a la calle Donceles, donde le levantaron una infracción y posteriormente, llevaron el vehículo a un corralón.





desde la central de bomberos con el jefe Vulcano https://t.co/uAMyuWJUhR — Gabriel Ortega (@GaboOrtega73) 27 de diciembre de 2017









