Serrano: sin incremento habrá desabasto de transporte

Ciudad de México

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Serrano, señaló que sin un incremento en las tarifas habría desabasto en el transporte e insistió que el aumento no será de 10 pesos, como lo han solicitado algunos concesionarios.

Serrano informó que aún no hay un acuerdo de cuánto serán las nuevas tarifas y dijo que esperan que la próxima semana se pueda encontrar el "punto de equilibrio" para no afectar la economía de los capitalinos.

"El Gobierno ha sostenido durante cuatro meses reuniones con los diferentes concesionarios a efecto de evitar que haya desabasto de transporte", dijo en entrevista con David Vicenteño para Grupo Imagen.

"No vamos a aceptar de ninguna manera que se utilice este incremento para que los concesionarios tengan dividendos mayores, tenemos que buscar un punto de equilibrio"



Agregó que ya existe un antecedente de desabasto de transporte, cuando concesionarios del Metrobús disminuyeron sus operaciones por no poder cubrir el costo del combustible, por lo que el aumento al pasaje debe negociarse con responsabilidad.

"En algún momento ya en el caso del Metrobús, algunos concesionarios empresarios detuvieron su trabajo vial como consecuencia de la falta de combustible por no poderla cubrir. Si nosotros no lo hacemos con responsabilidad podemos generar efectivamente que haya desabasto que me parece que sería lo más grave que le puede pasar a la ciudad. Sería inadmisible", señaló.



El funcionario aseguró que en los últimos cuatro meses han mantenido más de 90 reuniones con concesionarios que pretendían utilizar el incremento de la gasolina como una razón para aumentar hasta el doble los costos de las tarifas de transporte, dijo que incluso hay quienes buscan que se apruebe un incremento de hasta 10 a 12 pesos por pasaje.

"El gobierno ha insistido en que no vamos a aceptar de ninguna manera que se utilice este incremento para que los concesionarios tengan dividendos mayores, tenemos que buscar un punto de equilibrio donde se garantice la operación diaria y buscando que se afecte lo menos posible los bolsillos de los capitalinos".

Anunció que en próximas semanas se pondrá en operación un nuevo corredor de transporte por lo que se sacarán de circulación más de 600 microbuses y serán sustituidos por unidades nuevas que generan menos contaminación.





