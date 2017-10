Renuncia a cargo dirigente de MC en la CdMx

Ciudad de México

La dirigente del partido Movimiento Ciudadano (MC) en la Ciudad de México, Esthela Damián, renunció a su puesto tras mostrar desacuerdos con el proyecto del Frente Ciudadano por México conformado por el PAN, PRD y el mismo MC.

“No tengo ningún conflicto en la diligencia de Movimiento Ciudadano, pero pues no transito en un escenario donde el Frente va a buscar llevar a la presidencia al PAN y tampoco me gusta este esquema de llevar a compañeros que ya sabemos han buscado por muchos años ser los feudales del territorio en la capital", dijo en entrevista telefónica.

La ex diputada constituyente aseguró que no buscará ninguna candidatura independiente y que existe "una riña con el tema del Frente".

“No busco ninguna candidatura independiente, eso sí es seguro; no voy a ir en esa ruta y por el momento mi único ejercicio realizado es mi renuncia. Sí tengo una riña con el tema del Frente, es un asunto de convicción”.

En su cuenta de Twitter, dijo que "el PAN no merece otra oportunidad para dirigir este país".

"¿Qué nos dejaron en estos 12 años que gobernaron el país? Más inseguridad, muchos muertos y una guerra fallida y no hubo empleos..no debemos de darle ni un voto al PRI; debemos expulsarlos para siempre".





En 20 años de vida política he trabajado por tener un país, lejos del PRI y lejos de los que han lastimado a México con gobiernos fallidos. pic.twitter.com/3tXQ3YIO3Z — Esthela Damián (@esthela_damian) 17 de octubre de 2017

“Me parece que tú puedes transitar políticamente en lo que tú crees y vas a luchar, pero ya no servía para estar adentro de la dirigencia de Movimiento cuando ni creo ni me gusta hacerlo en la ruta ya planteada. Este asunto en donde la izquierda y la pseudozquierda y la derecha van juntas; me hace corto circuto. No logro tener ese nivel de pragmatismo, no coincido”, manifestó.

Esthela Damián fue militante del PRD 18 años y diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 2006 a 2009 y de 2012 a 2015. También fue Diputada Federal en la LXI Legislatura de 2009 a 2012.