Luege deja el PAN para ir como independiente por la CdMx

El ex director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, anunció que renunciará hoy al PAN, tras casi 33 años de militancia, para formalizar su aspiración al gobierno de la Ciudad de México por la vía independiente.

"Yo formalicé mi aspiración a ser candidato hace ya varios meses con el presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México y pude hablar con Ricardo Anaya sobre la necesidad de formalizar el método de selección del candidato a la Presidencia de la República; creo que si Margarita (Zavala) en ese momento estaba en las más altas preferencias electorales, pues era el momento de que el PAN definiera método.

"De repente, sin avisarle a nadie, sale en televisión Ricardo (Anaya) con Alejandra Barrales anunciando un frente", dijo Luege Tamargo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Luege Tamargo, quien estuvo al frente de la Conagua en el gobierno de Felipe Calderón, dijo que hoy entregará su carta de renuncia en la sede nacional del partido y desde ahora buscará ganar la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México como candidato independiente.

Criticó la decisión del PAN de sumarse al Frente Amplio Ciudadano, pues, dijo, es violatorio de los estatutos del partido porque se trata de una facultad del Consejo Nacional.

"Veo en el frente dos estrategias ocultas: una lo hace Ricardo (Anaya) para ganar tiempo, lo cual es muy nocivo para Acción Nacional y el PRD para confirmar el gobierno de la Ciudad de México y evitar que se lo gane Morena. Eso es lo que está oculto en el frente, no es una coalición abierta ni democrática para la transición", dijo.

Luege Tamargo dijo que ir en alianza con el PRD en la Ciudad de México es convalidar 20 años de "malos gobiernos", desde que Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones hasta el paso de Miguel Ángel Mancera por la jefatura de Gobierno.

"Me he metido muy a fondo de la problemática de la ciudad. Estoy convencido que vamos a una crisis muy grave por no entrarle a fondo a los problemas, por políticas demagógicas en 20 años. Una alianza con el PRD, para mí implica convalidar estos malos gobiernos, que además hemos combatido muchos años desde Acción Nacional y además invitar a que la próxima administración fuera también del PRD. Esto para mí es completamente absurdo, es una incongruencia", afirmó.

Luege Tamargo dijo que mañana se registrará como aspirante independiente a la Jefatura de Gobierno ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México.















