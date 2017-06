"Oí el estruendo y cuando vi... todo era polvo"

Ciudad de México

La fachada de un edificio de departamentos deshabitado, ubicado en la calle Donceles esquina con Ignacio Allende, frente a la Asamblea Legislativa en la colonia Centro, se derrumbó debido a la fuerte lluvia de ayer.

La humedad en la estructura provocó que el piso de los tres niveles y el techo se cayeran sobre un local de la planta baja.

TE RECOMENDAMOS: Lluvias y encharcamientos complican tránsito en la CdMx

Hugo, uno de los testigos y vigilante del inmueble aledaño, comentó que alrededor de las 21:00 horas de ayer escuchó un estruendo, por lo que revisó su edificio y se percató de los daños en el elevador , la planta baja y el primer piso.

"Yo no salí en el momento, estaba lleno de polvo, todo estuvo muy oscuro" dijo "me asomé y vi que estaba aquí todo hacia abajo, no había sido la marquesina sino la fachada".

"Lo bueno es que estaba desocupado desde hace dos meses, solo estaba el vigilante que salió todo empolvado".

Otro testigo es Tomás, vigilante de unas oficinas que se encuentran frente a los departamentos, quien indicó que el derrumbe ocurrió cuando dejó de llover.

"Oímos el estruendo y me asomé" contó, "se quedó el polvo, el humo tapó el estacionamiento, no se veía nada".

TE RECOMENDAMOS: Tras tromba, están cerradas 9 estaciones de la L7 del Metro

"Hablamos inmediatamente a los servicios de Seguridad Pública para el tema de movilidad, porque los tabiques tirados bloqueaban la vía", explicó.

Narró que vio a una persona cruzar la calle, segundos antes de que se cayera el muro, lo que evitó que este cayera sobre él.

En el derrumbe se ven estructuras que aún cuelgan, así como muebles y cobijas, entre otros objetos que dejaron los anteriores habitantes.

El edificio está acordonado por Protección Civil y es resguardado por la Policía capitalina.

Los dueños contrataron a arquitectos e ingenieros, quienes revisaran el edificio e indicaron que éste no recibió mantenimiento en mucho tiempo.

Con información de César Velázquez

FLC