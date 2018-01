Un novio para mamá, tablets y motos… piden a los Reyes en el Palacio Postal

Ciudad de México

A unas horas de la llegada de los Reyes Magos, cientos de niños acompañados de sus familiares abarrotan el Palacio Postal para escribir y enviar su carta.

Funcionarios de Correos de México informaron que se espera que a lo largo de la jornada de este viernes, los menores envíen 6 mil cartas, con lo que el Taller Navideño que abrió sus puertas el 15 de diciembre, cerraría hoy con 23 mil cartas redactadas y enviadas a través del Servicio Postal, y una afluencia de más de 26 mil visitantes al Palacio Postal.

"Hemos recibido aproximadamente 17 mil cartas y los días de más afluencia han sido el día de hoy, que estamos corriendo y el día de ayer. (...) Ayer se hicieron 4 mil 800 cartas aproximadamente y el día de hoy esperamos entre 5 mil y 6 mil cartas", señaló Marcela Ontiveros Franco, Subdirectora de Desarrollo Comercial de Correos de México.

El Palacio Postal ha recibido más de 17 mil cartas





El Taller Navideño de Correos de México se ha realizado por 10 años consecutivos, pero esta ocasión es su mismo personal quien se encarga de la organización e instruir a los pequeños y a sus padres sobre los datos que cada sobre debe llevar para llegar a su destino.

"El objetivo es primero que aprendan qué es un remitente, qué es un destinatario, cuáles datos se deben de poner (calle, número, colonia, delegación, código postal de la ciudad) y que se siga con la cultura de la escritura de cartas", añadió Ontiveros Franco.

Entre las peticiones de los niños destacan los juguetes como muñecos de acción, pistolas acuáticas, pero también tablets, teléfonos celulares y laptops.

"Un micrófono Bluetooth y unos tenis" pidió Aislín al tiempo que metía su carta al buzón y reconocía que se ha portado "más o menos".





Algunos, piden hasta motos, como Ángel Parra; "les puse tres opciones porque estaban muy caritas: una motocicleta de las chiquitas o si no, una patineta con su protección, o si no una alberca grande y ya (...) Me porté bien", comentó el niño, mientras redactaba su carta.

"Ropa, la señora cara de papa, una para decorar cuadernos", dijo Isis al escribir el remitente en su sobre.

Mientras que otros pequeños también piden "salud, dinero, juguetes y un novio para mamá", al tiempo que la abuela que la acompaña piensa que está ocasión, los Reyes sí cumplirán el deseo de su hija, "yo creo que sí, ha hecho muchas solicitudes".

















