Exhortan a evitar desperdicio de agua este "sábado de gloria"

Ciudad de México

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur) de la Ciudad de México y la delegación Iztapalapa exhortaron a los capitalinos a evitar multas por desperdiciar agua con motivo del "sábado de gloria", las cuales pueden ir de mil 500 hasta 3 mil pesos o de 25 a 36 horas de arresto.

Las autoridades capitalinas anunciaron que se dispondrá un operativo de seguridad que incluye la vigilancia en helicóptero de la ciudad, ya que ante la escasez de agua en diversas colonias de la metrópoli, no se va a tolerar su desperdicio.

El consejero jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados Covarrubias, dijo que la sanción es remisible, pero en caso de reincidencia, se deberá cumplir el arresto.

"Si me detienen por desperdiciar agua, puedo pagar multa y salir, pero si saliendo, vuelven a detenerme por el mismo motivo, ya no tengo el beneficio y debo cumplir el arresto. No toleraremos el desperdicio del agua y las autoridades seremos irrestrictas al respecto", señaló.

A su vez, la jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano Flores, advirtió que la persona que sea sorprendida tirando agua, será remitida al Juzgado Cívico y será acreedora a una sanción económica de mil 500 pesos.

“Hacemos un llamado para terminar con este tipo de hábitos, que dañan directamente a Iztapalapa”, expuso.

Las autoridades plantearon que si algún vecino de la Ciudad de México observa que otro tira agua, puede iniciar una queja directamente ante el Juzgado Cívico o reportar la anomalía en los números telefónicos 5709 2315 y 5709 7878.

