UNAM analiza la situación laboral de Marcelino Perelló

Ciudad de México

El área jurídica de la UNAM determinará la situación laboral de Marcelino Perelló, quien el 7 de abril fue destituido del programa de radio Sentido contrario por su discurso misógino y sexista.

El rector de la UNAM, Enrique Graue, pidió esperar a "la evolución de los dictámenes de la abogada general" de la máxima casa de estudios, Mónica González Contró, luego de que un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias solicitó la salida de Perelló como profesor de asignatura.

Se prevé que la abogada general también determine si Perelló permanece en la secretaría general del Museo Universitario del Chopo.

En la emisión del programa Sentido contrario del 28 de marzo, que permaneció al aire por más de 15 años en Radio UNAM, Perelló se refirió al caso de la joven Daphne, quien fue abusada sexualmente en Veracruz por los jóvenes conocidos como Los Porkys.

Durante la emisión Perelló opinó: "Pero tampoco eso que dice Javier (conductor) de que te metan los dedos es para armar un desmadre estrepitoso, o sea, no".

Una de las conductoras dijo que sí se trataba de una violación, pero Perelló replicó: "La violación implica necesariamente verga, si no hay verga no hay violación. O sea, con palos de escoba, dedos y vibradores no hay violaciones, hay una violación a la dignidad, si tú quieres, pero de esas hay de muchos tipos, igual que si te embarran la cara con mierda de caballo, pues sí, obvio".

El líder estudiantil del movimiento de 1968 afirmó que hay mujeres que "sólo han sentido un orgasmo cuando son violadas, eso es algo registrado en la literatura especializada", porque no sienten culpa al realizar el acto sexual.

Ayer en entrevista con Radio Fórmula, Perelló refrendó la opinión del 28 de marzo y sus publicaciones en redes sociales del 7 de abril, por lo que el rector fue cuestionado sobre su situación laboral en la UNAM.

En la Torre de la Rectoría de la universidad, Graue respondió que es necesario esperar el dictamen de la abogada general.

Por la mañana, Radio UNAM recordó que a unas semanas de su 80 aniversario, que se celebra el 14 de junio, es necesaria "una radio que se escuche y bien, en condiciones técnicas inmejorables".

Anuncian cambios

El director de Radio UNAM, Benito Taibo, aseguró que la emisora de la máxima casa de estudios "sólo debe parecerse a sí misma, alejarse de todas posibles limitaciones o ejemplos que hay en el resto del cuadrante.

"Es una radio por donde han pasado todas las voces de la gran inteligencia de este país y no sólo de la cultura y el arte, sino de la ciencia. Es una radio crítica y simultáneamente autocrítica", aseguró.

Informó que en Radio UNAM "hacemos estudios de los radioescuchas y qué es lo que necesitan. Tenemos una triple virtud: somos una radio universitaria, comunitaria y pública", con lo que anunció que en breve se darán a conocer los detalles en los cambios de programación.

Por el momento se tiene considerado un radioteatro en vivo y conciertos, además de la transmisión diaria de dos piezas musicales, una de corte académico y otra popular.

Desde su creación el 14 de junio de 1937 han pasado 14 presidentes desde Lázaro Cárdenas y 22 rectorados universitarios.





