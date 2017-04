Yo adoro a las viejas: Perelló

Ciudad de México

Marcelino Perelló, cuyo programa en Radio UNAM fue cancelado por sus comentarios "misóginos" y "sexistas", afirmó que "adora a las viejas" y se disculpó con quienes se hayan sentido agredidos u ofendidos por sus dichos en la emisión del 28 de marzo de 'Sentido contrario'.

"Yo adoro a las viejas, las adoro, las adoro no sólo como objetos sexuales, las tetas, las nalgas, los ojos, no, adoro su manera de ser, su perspicacia especial, cierta, cierta dulzura, ese filo finísimo que tienen al pensar. La sabiduría de mujer, de mi madre, de mi hermana, son sabidurías específicamente femeninas", dijo el ex líder del movimiento del 68 en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

Explicó que fueron "ocurrencias" sus comentarios del 28 de marzo sobre el caso de Daphne, la joven violada en Veracruz por los llamados 'porkys', del que dijo: "tampoco eso de que te metan los dedos es para armar un desmadre estrepitoso (...) y no, no es una violación, la violación implica, necesariamente, verga... si no hay verga no hay violación".

Los comentarios "es una ocurrencia, es así al bote pronto, no soy yo, para decir, de ninguna manera, me faltó decir y si se deja ¿no? Porque la cantidad de culos y vaginas que han conocido estos dedos, es infinita, pero nunca en el plan de forzar, de imponer a la mujer, es decir, es un acto sexual corriente", dijo.

Marcelino Perelló dijo que de lo único que puede desdecirse es sobre que una violación sólo ocurre cuando hay una penetración, "porque después al ver el Código Penal mexicano resulta que sí se puede violar con uvas, pepinos, zanahorias, palos de escoba, incluso vírgenes María de esos de los nacimiento de cerámica, lo cual me parece una estupidez el Código Penal, porque no coincide con la definición clásica que está en todos los diccionarios".

El 7 de abril, la Secretaría de Comunicación de Radio UNAM informó de la "cancelación inmediata" del programa Sentido contrario.

En un comunicado, señaló que los comentario de Perelló "atentan contra el espíritu de esta emisora y de la Universidad Nacional Autónoma de México, al normalizar la violencia de género y oponerse al concepto de equidad e igualdad de género".