Superestrellas imparten clases magistrales en línea

México

Tras realizar algunos acordes, el pianista voltea hacia la cámara y se pregunta: “¿Cómo hice eso?”. Después en la pantalla aparece un mensaje: “Conozcan a su nuevo instructor”. El maestro es el pianista y compositor Herbie Hancock, uno de los grandes creadores del jazz, quien difunde su conocimiento en la red a través del programa MasterClass.

En un promocional sobre sus clases, Hancock afirma que “la música es una historia sobre la vida, una historia sobre el corazón. Nadie quiere oír hablar sobre cosas técnicas: eso no es música, es oficio. Si no tiene corazón, entonces no significa nada. Vamos a hablar sobre armonía y melodía, pero lo más importante, sobre la habilidad personal para desarrollar el sonido propio”.

Hancock rememora su experiencia con Miles Davis y haber tocado “algo que técnicamente estaba mal. Pensé que había destruido todo, Miles tocó unas notas e hizo que mi acorde sonara bien. Yo juzgué lo que había tocado, Miles no. Es lo que todos los músicos de jazz deberían hacer. Yo espero ser mejor todos los días”.

Por 90 dólares al año por una clase, o 180 por acceder a todas, MasterClass comparte la experiencia de creadores como los cineastas Martin Scorsese, Werner Herzog y Ron Howard, los actores Helen Mirren y Samuel L. Jackson, la fotógrafa Annie Leibovitz, el ajedrecista Garry Kasparov, el comediante Steve Martin, el dramaturgo David Mamet, la tenista Serena Williams y la cantante Reba McEntire.

También hay clases de alta cocina, arquitectura, diseño, periodismo de investigación, moda, conservación, guión de televisión, música para cine, escritura, producción de música electrónica, basquetbol y otras disciplinas.

A manera de ejemplo, MasterClass explica que será la primera ocasión en que Helen Mirren imparta una clase en línea. En sus pláticas, la actriz “comparte las técnicas que ha aprendido a través de su carrera internacional que ha abarcado el teatro, el cine y la televisión. Sus poderosas actuaciones y versátiles le han hecho ganar numerosos premios”.

Ante sus alumnos virtuales, Mirren abordará “el dualismo que es el núcleo de su método de actuación: la necesidad de dominar la técnica (el oficio) y luego desprenderse de esa técnica para que tu imaginación pueda hacerse cargo (arte). Las clases incluyen cómo analizar un guión, llevar a cabo la investigación para personajes reales y ficticios, acercarse a los aspectos más ‘poéticos’ del personaje, tomar decisiones meditadas sobre el vestuario y manejar utilería de manera que vaya con tu personaje”.

David Rogier, director ejecutivo y cofundador de MasterClass, afirma en un material promocional que Annie Leibovitz “es una rebelde. Enseña cómo romper las reglas para hacer fotografías impresionantes. Es fácil ser atrapado en la tecnología más avanzada, pero Annie nos muestra que lo que hace una fotografía impresionante no es el equipo, sino la historia que cuenta”.

Rogier advierte: “Si quieres aprender cómo usar aperturas de diafragma, esta clase no es para ti. Si quieres aprender a tomar fotos (sin importar cuán técnico seas) que hagan a la gente llorar, sonreír, reír o quedarse de una pieza, esta es tu clase. No hay una clase como ésta”.

No es un programa altruista, pues los maestros deben cobrar una fortuna, lo mismo que sus organizadores. Según un artículo de la revista en línea TecCrunch de marzo del año pasado, MasterClass había recaudado 35 millones de dólares gracias a estas superestrellas. Realizar un programa a la mexicana, en el mejor sentido del término, podría ser un buen paso para difundir el conocimiento de nuestros creadores, cobrado en pesos, por supuesto.