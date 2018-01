The Shape of Water: El hombre que capturó el sonido del agua

El amor es como el agua; toma la forma de todo; va por el aire, es invisible, es transparente, pero todavía tiene mucha potencia. Ésa es la premisa de La forma del agua, de acuerdo con Guillermo del Toro y también según Alexandre Desplat, el compositor francés detrás de la banda sonora de la película, quien ya ganó el Globo de Oro por este trabajo y se perfila como favorito a las nominaciones al Oscar, que se anunciarán el próximo martes.

Ocho veces nominado al Oscar y ganador por sus composiciones en El gran hotel Budapest, Desplat dijo que su intención principal con la nueva película del director mexicano fue capturar el sonido del agua.

"Traté de capturar el sonido del agua o, más importante, la sensación del agua. ¿Qué se siente estar rodeado de agua tibia? Viví en el Caribe cuando era adolescente; fui a la escuela allí, y la sensación que tienes cuando pones tu cuerpo en esta agua tibia es algo muy especial", dijo el compositor al portal Deadline.

"La forma en que el amor y el agua juegan en la película te da esa sensación, porque el amor también tiene ese sentimiento cálido. Cuando te enamoras, cuando ves a la persona que amas, hay algo cálido que (emerge) dentro de ti", agregó.

El compositor procuró que sus melodías hicieran sentir al espectador como si estuviera flotando en el agua. "La melodía que escribí para la escena de apertura en realidad está hecha de ondas. Al estar completamente inmerso en este amor y estos elementos de agua, escribí una melodía que toca arpegios como ondas", dijo.

Instrumentos





Para crear las melodías de La forma del agua, Desplat optó por instrumentos como la flauta y el bandoneón. "Le sugerí a Guillermo que preparara una orquesta que pudiera transmitir (la fuerza del agua)", dijo. "Hay algunas cuerdas, pero en realidad no juegan un papel importante en esta película (...) El resto del tiempo son las flautas, el acordeón y el silbido los elementos, porque quería que el sonido fuera como si estuvieras bajo el agua. Cuando escuchas música desde el agua, a lo lejos, hay algo borroso, y hay opacidad. Quería encontrar esa sensación y enfatizarla", explicó.









La criatura





En la película, se explica que la criatura que estudian en el laboratorio proviene de Sudamérica, lo que también fue importante para Alexandre Desplat.

"Quería que la criatura tuviera un sonido de Sudamérica, y el instrumento en el que pensé fue el bandoneón, que es el instrumento de tango", dijo. "Usé el acordeón, tocando líneas con el sonido de un bandoneón. El silbato es [Elisa], ella está despreocupada y no puede hablar. Pero ella puede silbar, y en realidad, silba en la película".

















El villano





Si la criatura contó con su propio tema en la película, en el caso del antagonista, el coronel Richard Strickland, fue todo lo contrario.

"En esta película, lo bueno y lo malo no son lo que pensamos. En el mundo del personaje de Michael Shannon, lo malo son las señoras de la limpieza, los homosexuales, las personas que son ajenas a su mundo", explicó Desplat."

"Decidí no tocar ningún tema para el personaje de Shannon. Él no tiene una melodía; él no tiene un motivo. Tiene música muy tarde en la película (...): suena casi gentil cuando, de repente, su personaje muestra algunos sentimientos. Queríamos que la audiencia sintiera también algo por él, cuando repentinamente siente que su propio y grandioso mundo se está desmoronando".









Guillermo del Toro





El compositor dijo que la primera vez que Del Toro le habló del proyecto fue hace cuatro años y no pudo evitar sentir emoción.

"Hace tres o cuatro años comimos sushi juntos y él mencionó la historia de un pez hombre y una mujer muda, una historia de amor. Eso, por supuesto, me dejó perplejo, y al mismo tiempo impaciente, porque creo que Guillermo es un verdadero artista", narró.

Desplat vio por primera vez la película, sin música, en enero de 2017. "Quedé impresionado por la belleza del filme. Ha hecho algo, que creo que es lo más difícil, entrelazar la realidad y la imaginación y llevar a la audiencia a ese mundo sin ningún esfuerzo".

Para el francés, trabajar con Guillermo del Toro fue una experiencia extraordinaria y el trabajo que realizó para crear la música de La forma del agua es uno de los que más orgulloso se siente.

"Guillermo es un cineasta apasionado y generoso", dijo "Ha sido un sueño trabajar con Guillermo. Esta película ha sido una de mis colaboraciones más hermosas a través de los años, y creo que está en la lista de las películas en las que me encantó trabajar y de la que estoy orgulloso".















