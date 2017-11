“Mi comentario, inflado de mala fe”, responde Poniatowska a críticas

Ciudad de México

La escritora Elena Poniatowska publicó hoy en Facebook su respuesta a las críticas que suscitó su comentario respecto a que las mujeres oaxaqueñas estaban “panzonas y mensas” por la cerveza, señalando que ante la situación crítica de Oaxaca “mi comentario solo sirve de distractor inflado de mala fe”.

“El domingo 5 de noviembre, en la espléndida exposición en Etla, Oaxaca, tuve el privilegio de entrevistar a Graciela Iturbide y rendirle homenaje antes de que todos viéramos las 220 fotos que se exponen en un espacio excepcional que rescató Francisco Toledo.

“Recordé que la fotógrafa Tina Modotti vino a Oaxaca hace años y tomó fotografías de mujeres muy delgadas dentro de sus huipiles, en el mercado de Juchitán, porque bebían pulque y no había surgido la industria cervecera ya que al canjear el pulque por la cerveza engordaron.

“Lo hice sin ningún ánimo de ofender, hablé festivamente y hasta me dirigí a dos jovencitas en primera fila muy delgadas y dije ‘delgaditas’ como ustedes”, escribió la escritora.

Antes las mujeres eran muy delgadas porque bebían pulque y no había surgido la industria cervecera que las ha engordado



“Si es más noticia un comentario sobre la gordura de las mujeres y resulta más importante que toda la situación política de nuestro país después de los dos sismos que acabamos de padecer —Oaxaca en particular— me parece que mi comentario solo sirve de distractor inflado de mala fe”, insiste la escritora.

Poniatowska también hace allí un repaso de todo lo que ha escrito en torno a Oaxaca y a sus mujeres:

“Siempre he amado a Oaxaca, escribí Juchitán de las mujeres con una gran fotógrafa que admiro y considero mi amiga, Graciela Iturbide. Me he solidarizado desde hace más de 30 años con todas las causas de Francisco Toledo y me dio gusto que no se instalara un Burger King en el zócalo de Oaxaca.

“Escribí con devoción por Jesusa Palancares, la novela Hasta no verte Jesús mío, que versa sobre la vida de una mujer extraordinaria nacida en Miahuatlán, Oaxaca, lo mismo que la novela El tren pasa primero, basada en la vida heroica de Demetrio Vallejo, oaxaqueño ejemplar, Sobre Oaxaca he escrito infinidad de artículos. Por lo tanto, además de feminista, considero ser una gran amorosa de Oaxaca”.

Finalmente, la autora de La noche de Tlatelolco, señala las que considera causas de la mala interpretación de su comentario:

“En estos tiempos que anteceden a la elección del 2 de julio de 2018, se exacerban los ánimos y las susceptibilidades. Así comprendo la interpretación de mis palabras en el homenaje a la extraordinaria Graciela Iturbide”.

