Premian la prosa elegante y exacta de Iván Ríos Gascón

Iván Ríos Gascón, uno de los editores del suplemento Laberinto de Milenio Diario y autor entre otros libros de la novela Luz Estéril (2003 y 2016) y del volumen de relatos Broadway Express (2011), se hizo acreedor al Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry por su trabajo titulado Kerouac y los solitarios Bartelebies. 6 décadas de En el camino.

La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) dieron a conocer en un comunicado al ganador, quien recibe también el reconocimiento del estado de Morelos, que participa en la convocatoria del certamen que lleva el nombre del escritor Malcolm Lowry, quien vivió en Cuernavaca, en donde escribió uno de su máximas obras, la novela Bajo el volcán.

'Kerouac y los solitarios Bartelebies. 6 décadas de En el camino', es su ensayo ganador



El ensayo Kerouac y los solitarios Bartelebies. 6 décadas de En el camino, reflexiona sobre la obra de Jack Kerouac y su relación con México, sin olvidar a los satélites generacionales que gravitaron en torno a el escritor de Lowell, Massachusets: William S. Burroughs, Allen Ginsberg y Gregory Corso.

Ríos Gascón nació en la Ciudad de México el 14 de junio de 1968. Escritor y periodista, es licenciado en ciencias de la comunicación por la UNAM. Ha sido editor y articulista de más de media docena de suplementos culturales y revistas, además de guionista, productor y locutor de la estación radiofónica Rock101 y comentarista de RadioRed.

Ha sido también colaborador de Nexos, Crónica Cultural, Complot, Confabulario, El Ángel, El Búho, El Gallo Ilustrado, la revista Generación, Metapolítica, Milenio Diario, Rolling Stone, Sólo Video y Tinta seca, entre otras publicaciones.

Fue becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA y del Programa de Intercambio de Residencias Artísticas México-Estados Unidos, auspiciado por la SOGEM y el Writers Room de Nueva York,





Luz Estéril (Ediciones B, 2016) y Broadway Express (Cal y Arena, 2011)

Su ópera prima fue la novela Tu imagen en el viento (1995), le siguió el poemario Espacios liminares(2002), y luego la novela Luz estéril (Praxis, 2003), que tuvo primero éxito de crítica y luego alcanzó notoriedad entre los lectores, quienes alentaron su reedición (Ediciones B, 2016).

A la manera de Bret Easton Ellis y su retrato despiadado de los yupis en American Psycho, esta novela pinta a un grupo de jóvenes juniors representantes de la Generación X.

Iván Ríos está por publicar un nuevo libro de ensayo sobre Carlos Fuentes



“Era el modelo aspiracional básico de los años noventa. Estábamos viviendo un tsunami mediático que venía del exterior. Era la época de MTV. Escuchábamos a Bauhaus, a Joy Division, a The Cure. Era un México efervescente. Se apostaba más por lo que venía de fuera y no por lo local. No solo los juniors están retratados, sino también la clase media sin aspiraciones, varada, aburrida, hastiada. La intención era retratar a una generación entrampada en sí”, ha dicho Ríos Gascón de esta novela.

Con el libro Broadwy Express (Cal y Arena, 2011), Ríos Gascón mostró su talento para el relato y su gusto por las atmósferas y entorno neoyorquinos donde desarrolla sus tramas.

“Cada persona lleva grabado un lugar en el alma: su geografía, su atmósfera, sus leyendas. Iván Ríos Gascón, como tantos otros escritores y artistas, tiene a Nueva York en la suya. Es la ciudad de sus quimeras y escenario de Broadway Express, cinco historias sutilmente hilvanadas donde los protagonistas son ricos y hermosos, zambullidos en el vértigo de la fama y el sexo, en la búsqueda de placer que —en su caso— no es sino el camino más corto hacia la fracaso y la locura”, dicen sus editores sobre los cinco relatos del libro.

Ediciones B está también por publicar en este 2017 El cine de Carlos Fuentes, otro libro de ensayos de Ríos Gascón, en el cual abunda en el análisis de la obra del legendario escritor mexicano Carlos Fuentes y su trabajo con el cine

