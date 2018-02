Efraín Huerta: 25 venenosos poemínimos para recordarlo

Ciudad de México

El legendario inventor de los poemínimos, Efraín Huerta, nació en 1914 en Guanajuato y falleció el 3 de febrero de 1982 en la Ciudad de México. A 36 años de su muerte recordamos al poeta y periodista mexicano que quiso ser abogado pero cuando se publicó su primer libro de poesía, se dedicó a la escritura completamente.

Los poemínismos son poemas en su mínima expresión; juegos y sorpresas, bromas y burlas, y le dieron a Huerta fama de poeta juguetón y humorista. Algunos poetas —sobre todo los jóvenes— se dedicaron a copiar o imitar los poemínimos con los peores resultados.

El poemínimo parece facilísimo (cualquiera lo hace), pero los imitadores descubrieron que era endemoniadamente difícil. Aquí una muestra de 25 poemínimos “chingones” como le gustaba decir a Huerta.

1.-Ay Poeta: Primero / Que nada: Me complace / Enormísimamente / Ser / Un buen / Poeta / De segunda / Del / Tercer / Mundo.

2.- Candoroso testamento: Ahora / Me / Cumplen / O / Me / Dejan / Como / Estatua.

3.- Imposibilidad: Por ahora / No puedo ir / A San Miguel / De Allende / No tengo / Ni para / El / Paisaje.

3.- Distancia: Del / Dicho / Al / Lecho / Hay / Mucho / Trecho.

4.- Tláloc: Sucede / Que me canso / De ser dios / Sucede / Que me canso / De llover / Sobre mojado / Sucede / Que aquí / Nada sucede / Sino la lluvia / lluvia / lluvia / lluvia.

5.- Redil: Como / Buena / Oveja / Descarriada / Que soy / Me vendo / Bien / Al mejor / Pastor.

[El legendario poeta de la ciudad | Foto: Especial]

6.- Resignación: Buenos / O malos / (Más malos / Que buenos) / Todos mis / Poemas / Son del / Demonio / Público.

7.- Amenaza: Bienaventurados / Los poetas / Pobres / Porque / De ellos / Será / El reino / De los / Suelos.

8.- Marcadotecnia: Salido / El poema / No se / Admite / Reclamación.

9.- Handicap: No puedo / Dejar / De / Escribir / Porque / Si me / Detengo / Me alcanzo.

10.- Mocambo: Hasta / Ayer / Comprendí / Por qué / El mar / Siempre está / Muerto / De brisa.

11.- Propo: Un monumento / Para el / Que / Cometió / Un crimen / Con todas / Las de / La ley.

12.- Canción: Encanecí / Otra / Vez / Entre / Tus / Brazos.

13.- Conseja: Cuidado / Amigos: / Las / Experiencias / Engañan.

14.- Lilia Prado: Soy / La mujer / Más / Feliz / De mi vida.

15.- La Ley I: Todo / Cabe / En un / Poemínimo / Sabiéndolo / Acomodar

16.- La Ley II: No hay / Peor / Poesía / Que la / Que no se / Hace.

17.- Hamacoide: Y todavía / El holgazán / Se preguntaba / ¿Será verdad / Tanta pereza?

18.- Mansa Hipérbole: Los lunes, miércoles y viernes / Soy un indigente sexual; / Lo mismo que los martes / Los jueves y los sábados // Los domingos descanso.

[Poemínimo | Especial]

19.- Lección: El que escribe al último / Escribe mejor // Yo apenas / empiezo.

20.- Paseo I: Ahorita / Vengo // Voy a dar / Un paseo / Alrededor / De / Mi / Vida // Ya vine.

21.- Paseo II: No / Me tardo // Voy a dar / Una vuelta / Alrededor / De / Mi / Muerte.

22.-Trasplante: No / Doctor Bernard / Yo no lo llamé / Para / Eso / Ocurre / Simplemente / Que / Estoy / Descorazonado.

23.- Desconcierto: A mis / Viejos / Maestros / De marxismo / No los puedo / Eentender; / Unos están / En la cárcel / Otros están / En el poder.

24.- Plagio: La que / Quiera / Azul / Celeste // Que / Se / Acueste.

25.-Cuás: No fue / Una separación / Ni siquiera / Un desgarramiento / Simplemente / Me dijo / Que me fuera /

Mucho / Pero muchísimo / Hacia / Los confines / De ninguna // Parte.

AG