Raras canciones para una Navidad

México

En la revista SPIN , Richard Gehr afirma que “las canciones de Navidad son, por definición, bien pinches raras. Ya sea que alaben al niño Jesús o celebren los sonidos, los olores o las tendencias meteorológicas de fines de diciembre en el hemisferio occidental, las canciones de esa época tienden a deformar nuestra aceptación por la simple repetición”.

El reportero se pregunta: “¿Quién entre nosotros no ha querido arrancarse los cabellos ante la enésima interpretación como de oficina dental de ‘O Come All Ye Faithful’, ‘Jingle Bells’ o hasta ‘Santa Claus Is Coming to Town’ con Bruce Springsteen?” En su artículo “Las 40 canciones de Navidad más raras”, incluye una lista negra de piezas que constituyen una refrescante alternativa ante lo que se repite ad nauseam en restaurantes, bares, centros comerciales, elevadores, mercados y otros lugares públicos.

Alexander Zlatkovski

En su curiosa selección, Gehr incluye “Silent Night” (“Noche de paz”) en manos del pianista ruso Alexander Zlatkovski, que demuestra que el orden de los factores sí altera el producto cuando toca cada frase en un tono diferente. La sosegada canción navideña adquiere tintes inquietantes, pues como afirma el periodista, se trata de una prima de la “aún más silenciosa” obra de John Cage “4’ 33’’”, en la que el músico no toca nada durante ese tiempo y lo que se escucha es el entorno.

El Vez/Chabelo

El periodista se ocupa también de El Vez, Robert López, más conocido como el Mexican Elvis, que en su disco Merry MeX-Mas incluye una hilarante “Brown Christmas” (Navidad café) en alusión a una celebración mexicana. Igualmente divertida es su “Mamacita dónde está Santa Claus”, cantada por un chicanito en español e inglés, que en México fue versionada a ritmo tropical por Chabelo. El niño eterno también hizo “Cha Cha Cha Navidad”, por supuesto con este ritmo, y una noñísima “Navidad en mi tierra”.

Los Mier

Y ya que hablamos de niños y ritmos tropicales, en “Santa Claus le dio un beso a mamá” ponen a cantar a un escuincle que afirma que su madre fue besada por el viejo barbón, aunque, asegura, se parecía al papá. Éste le responde con sabiduría que los Santa Claus de ahora “son más abusados. Y es que mamá es muy linda/ y cuando se perfuma/ es demasiado irresistible/ Y Santa Claus seguro/ pensó que era un angelillo/ que era para él/ Y por eso la besó”.

Al Yankovic

Para mala suerte del actor y cantante Al Yankovic, existió el 11 de septiembre de 2001, pues desde entonces “Christmas Ground Zero”, canción que había sido un éxito, prácticamente ha sido vetada. “Es Navidad en la zona de impacto/ El botón acaba de ser apretado/ La radio nos acaba de decir/ que esto no es una prueba/ por todos lados están tirando bombas atómicas”, cantaba Yankovic. Lamentablemente el término zona de impacto (ground zero) se aplicó a la zona de desastre en las Torres Gemelas y llegó para quedarse.

De James Brown a Snoop Dogg

En “Santa Claus Go Straight to the Ghetto”, el rey del soul pide: “Santa Claus, uh, ve directo al gueto/ Diles que te mandó James Brown, uh/ Déjale un juguete para Johnny/ Déjale una muñeca a Mary/ Déjale algo bonito a Donnie/ Y no te olvides de Gary”. Años más tarde, Snoop Dogg nos enseña que los tiempos cambian, lo mismo que los deseos navideños, pues en su versión invita al rapero conocido como Bad A$$, quien predica: “¿Es el Santa Claus negro? Quiero un Super Nintendo, sí. Sega Genesis, sí. Street Fighter 2, todos esos juegos. ¡Ese es el Santa Claus negro! ¡Mamiii!”

Lalo Guerrero

Y si Santa Claus puede ser negro..., bueno, afroamericano, ¿por qué no mexicano? O al menos uno de sus parientes, según prueba “Pancho Claus”, canción del maestro de la música chicana, Lalo Guerrero, donde el personaje canta: “Soy el primo de Santa del sur de la frontera./ Mi nombre es Pancho Claus/ y te traigo lo que pediste”. Cristina, usuaria de Amazon, jura que el tal Pancho visitaba su secundaria en Houston: “Llegaba presumiendo en su low rider (auto estilizado de la cultura chicana) y su zoot suit rojo (traje de pachuco) y su larga cadena para regalar juguetes”.

Johnny Cash

Aunque grabó una inofensiva canción de Navidad, “I’ll Be Home for Christmas”, Johnny Cash escribió un poema (o letra para canción) que hace palidecer a todas las anteriores: “Espero que te manden al loquero/ Al despuntar el amanecer de Navidad./ Me dijiste que no volviera jamás/ Así que no iré a visitarte./ Te deseo una feliz Navidad en tu camisa de fuerza./ Se dice que te fuiste a la cama con uno de mis mejores amigos/ Espero que te contara que dio positivo/ y que el final llegará en breve”.