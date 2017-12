Disco de la semana: Navidad en serio y no ‘Tatianadas’

Quien haya crecido en los noventa conoce el infierno que era escuchar ad nauseam los arreglos sosos de Navidad con Tatiana (1996) en cada plaza comercial. Por suerte, existen discos fantásticos que cada año reaparecen para salvar la Navidad.

El género se ha arraigado de tal manera en la cultura popular que incluso su vínculo religioso ha quedado rebasado. Músicos tan dispares como Duke Ellington y Bob Dylan —y en medio el inventivo folk de Sufjan Stevens— han hecho sus propias versiones de clásicos como “Silent Night”, “Jingle Bells” y algún tesoro desenterrado.

Aquí tres de mis discos favoritos con música de Navidad:

The Best of Christmas Songs | Louis Armstrong & Friends

¿Qué cena de Navidad puede ser más perfecta que una donde se reúnan Satchmo, Dinah Washington, Duke Ellington y Sonny Parker?

Esta recopilación es un boleto de tren a la niñez de cualquiera: Armstrong es el maquinista que da la bienvenida con un ligero y juguetón “Christmas Night in Harlem”. Luego desfilan Ellington con un animado “Jingle Bells” y Dinah Washington con su versión analgésica de “Silent Night”.





A Charlie Brown Christmas | Vince Guaraldi Trio

Es admirable la capacidad de Vince Guaraldi para convertir en música el humor existencialista de un niño deprimido por la llegada de la Navidad. Lanzado en 1965 de manera paralela al especial televisivo de CBS, este soundtrack evoca el entorno liviano de diciembre sin caer en la cursilería simplona.

Con una astuta combinación de canciones originales y covers a clásicos de la temporada, Guaraldi y sus músicos (el percusionista Jerry Granelli —sus escobillas que parecen imitar los pasos sobre la nieve— y el contrabajo preciso de Monty Budwig) nos dieron uno de esos discos capaces de levantarle el ánimo al grinch más obstinado.





Songs for Christmas | Sufjan Stevens

Entre 2001 y 2005, el músico de Detroit grabó canciones navideñas y villancicos como regalos para sus amigos. En 2006 compiló buena parte de ese material en un boxset que incluye cinco EPs de canciones originales e interesantes apropiaciones de viejos conocidos.

Armonías quebradas, instrumentación que tiende a la simpleza y el pacífico sonido dulzón de su voz son la constante entre las 42 canciones. Pero también una dosis creciente de experimentación y referencias al minimalismo —es seguidor fiel del trabajo de Steve Reich—.

Es, quizá, uno de los discos más aventurados que ha tenido el género. También el que esconde más horas de diversión detrás.









