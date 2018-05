Mexicana gana Premio Princesa de Asturias de Comunicación

La periodista mexicana Alma Guillermoprieto fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018, anunció la institución española.

En un comunicado, la fundación valoró "su larga trayectoria profesional y su profundo conocimiento de la compleja realidad de Iberoamérica, que ha transmitido con enorme coraje también en el ámbito de la comunicación anglosajona".

TE RECOMENDAMOS: Scorsese gana Premio Princesa de Asturias de las Artes

Nacida en Ciudad de México en 1949 como Alma Estela Guillermo Prieto, pero conocida como Alma Guillermoprieto, "representa los mejores valores del periodismo en la sociedad contemporánea", gracias a "una escritura clara, rotunda y comprometida", según el fallo del jurado.

Con una carrera que comenzó en 1978 en La Habana, Guillermoprieto "ha logrado transmitir la compleja realidad de esta región" a través de sus textos, principalmente en medios anglosajones, indicó la fundación.

#BreakingNews: Alma Guillermoprieto, 2018 Princess of Asturias Award for Communication and Humanities. #PrincessAsturiasAwards. pic.twitter.com/5MSoqmSkKf