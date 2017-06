20 discos clásicos del rock que cumplen 50 años

Ciudad de México

Hace 50 años, se produjo una auténtica explosión de talento musical en la escena del rock. No sólo fue el año en que surgió uno de los álbumes más trascendentes de la historia —el 'Sgt. Pepper's', de The Beatles—, sino que también marcó el debut de estrellas como The Doors, Jimi Hendrix y Pink Floyd.

A continuación la lista de algunos de los álbumes que cumplen medio siglo, en orden regresivo de acuerdo a su trascendencia en la historia del rocK.

1. 'Forever Changes' / Love

Un álbum prácticamente desconocido, pero que fue uno de los puntales del llamado "Summer of Love" de San Francisco.









2. 'The Parable of Arable Land' / Red Crayola

Éste es, sin duda, el álbum más experimental, extraño y extravagante de la lista. Es interesante desde el punto de vista musical, pero su complejidad puede ahuyentar hasta a los oídos más curtidos.









3. 'Younger than Yesterday' / The Byrds

Si prefieres el sonido armónico, apacible y casi baladesco, éste es el álbum que debes escuchar de esta agrupación que saltó a la fama con himnos de la era como "Mr. Tambourine Man".









4. 'John Wesley Harding' / Bob Dylan

Después de varios experimentos y coqueteos con diversos estilos musicales, el hoy ganador del Nóbel en este álbum regresa a sus raíces folk y country, y entrega un álbum sencillo, pero profundamente reflexivo. Por cierto, la canción "All Along The Watchtower" que popularizara poco después Jimi Hendrix, viene en este disco.









5. 'Goodbye and Hello' / Tim Buckley

Tim Buckley es un cantautor relativamente poco conocido, pero con este trabajo que campea entre el folk y la psicodelia —con clara influencia del espíritu de experimentación del Sgt. Pepper's— conquistó elogios entre críticos y seguidores, que lo califican como un álbum impecable.









6. 'Something Else by The Kinks' / The Kinks

Quienes gustan de unos de los reyes del rock/pop británico sin duda reconocerán que este álbum es, sencillamente, un clásico, con sus composiciones refinadas, melancólicas y sentimentales, que se desmarcan de la ola psicodélica que inundaba la escena del rock en esos días.









7. 'The Who Sell Out' / The Who

Originalmente, Pete Townsend —líder de The Who— concibió este álbum como una parodia a las estaciones de radio, con jingles, comerciales y todo. Pero, por alguna razón, esta idea no fructificó, aunque en el camino quedó esta excelente producción que señala uno de los puntos más altos de la carrera de The Who en la década de los sesenta.





8. 'Days of Future Passed' / The Moody Blues

Si tuviéramos que definir este álbum, quizá una de las etiquetas más precisas sería "rock sinfónico", pues con esta prolongada suite que usa la alegoría de un día completo para su narrativa musical sientan las bases de movimientos posteriores como el rock progresivo. Una de las canciones más famosas del grupo, "Nights in White Satin", proviene de los surcos de este disco.





9. 'Surrealistic Pillow' / Jefferson Airplane

Esta banda fue, sin lugar a dudas, uno de los estandartes del "Summer of Love" que lo mismo promovía la expansión de la conciencia mediante la ingestión de psicotrópicos —ahí está "White Rabbit" como un símbolo de esa experiencia— que clamaba por la difusión del amor libre —como en "Somebody to Love".









10. 'Between the Buttons' / The Rolling Stones

Muchos fanáticos de los Stones critican esta época de sus músicos favoritos, pues en ella hacen a un lado su sonido bluesero, áspero y contestatario para adoptar temporalmente el tono y la temática psicodélicos. Aun así, es imposible no mencionar un álbum que contiene joyas como "Ruby Tuesday" o "Let's Spend the Night Together".









11. 'Strange Days' / The Doors

Días extraños eran los que vivían Jim Morrison, Ray Manzarek, Bobby Krieger y John Densmore, tras el brutal éxito de su homónimo álbum debut. En esta segunda producción, "las puertas" retoman algunos de los temas que dejaron en el tintero con su primer álbum y nos regalan piezas como "Love Me Two Times", "People Are Strange" y la maratónica "When The Music's Over", que es como una apoteosis de sus interpretaciones en vivo.









12. 'Disraeli Gears' / Cream

La primera 'superbanda' de la historia, formada por el guitarrista Eric Clapton —apodado "Dios"—, el baterista Ginger Baker y el bajista Jack Bruce, en su segundo álbum consiguen montarse en la ola de la psicodelia y brindan al público una oferta musical novedosa, sólida y cohesionada. La interacción entre estos tres virtuosos del rock es motivo suficiente para prestar oídos a este trabajo, en el que destaca la canción "Sunshine of Your Love".









13. 'Axis: Bold As Love' / The Jimi Hendrix Experience

Después del espectacular debut con 'Are You Experienced'', este disco ahonda aún más en la psicodelia imperante en la época, aunque intercalándolo con canciones más comerciales como "Purple Haze" y otras que son como baladas, más apacibles, tales como "Little Wing". Menos potencia, quizás, pero más diversidad.









14. 'The Piper at the Gates of Dawn' / Pink Floyd

Antes del éxito que vino con 'The Dark Side of the Moon', de los multitudinarios y espectaculares conciertos, del liderazgo narcisista de Roger Waters, de la pared y los cerdos inflables, Pink Floyd estuvo liderado por Syd Barrett, quien ponía el acento en la literatura fantástica, el viaje psicodélico, el rock espacial y el misticismo. Si no lo conoces aún, te estás perdiendo de mucho.









15. 'Magical Mystery Tour' / The Beatles

Aunque se trata de un álbum disparejo y que carece de la brillante cohesión de su predecesor, el idolatrado 'Sgt. Pepper's', en este álbum con fuerte dejo a psicodelia aparecieron joyas como "Strawberry Fields Forever", "Penny Labe" y "All You Need Is Love", considerado por muchos el 'himno de la beatlemanía'.









16. 'Their Satanic Majesties Request' / The Rolling Stones

Sus Satánicas Majestades —un mote que habría de acompañar toda la vida a 'los Rolling', por lo disipado de sus costumbres— también incursionaron en la psicodelia en este álbum que, desde su lanzamiento, ha dividido las opiniones de fanáticos y críticos, quienes por un lado lo critican como una "obvia respuesta" al 'Sgt. Pepper's' de The Beatles, al tiempo que ensalzan la creatividad de sus arreglos, melodías e instrumentaciones.









17. 'The Velvet Underground & Nico' / The Velvet Underground

Además de la peculiar voz de Nico, en este álbum destacan emblemas del arte como Andy Warhol —quien diseñó la portada— y Lou Reed, quien funge como el compositor principal. Podría decirse que todos los músicos de glam, punk, new wave, goth, noise y otras corrientes alternativas del rock le deben su existencia a este álbum.









18. 'Are You Experienced?' / The Jimi Hendrix Experience

Si hubo un guitarrista en la historia que reescribió la manera de tocar la guitarra eléctrica y expandió el vocabulario musical de este instrumento hasta niveles inconcebibles antes de él, fue Jimi Hendrix. Y en este álbum hace una pregunta clave: tú, ¿ya tienes experiencia?, refiriéndose veladamente a la experiencia psicodélica, desde luego.









19. 'The Doors' / The Doors

Este disco emblemático marca el debut de una de las bandas de rock con mayor arraigo de la historia y de uno de los cantantes, poetas y sex symbols con mayor trascendencia en la cultura popular del siglo XX. Su nombre, por cierto, remite a The Doors of Perception, un título ideado por el poeta William Blake y retomado por el escritor Aldous Huxley para referirse al umbral de nuestra percepción que, al romperse, revelan la realidad. No por nada el álbum abre con la canción "Break On Through (To The Other Side)".









20. 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' / The Beatles

¿Qué más se puede decir sobre este álbum que no se haya dicho ya? Una portada llena de exóticos simbolismos, uno de los primeros álbumes conceptuales de la historia y el cuarteto de Liverpool en la cúspide de sus poderes, son algunos de los ingredientes que los hacen simplemente imperdible.









