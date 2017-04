Los músicos jóvenes no deben copiar: Lee Ritenour

México

Con más de tres mil sesiones de grabación con estrellas de la música, que van desde The Mamas and the Papas hasta Dizzy Gillespie, pasando por Pink Floyd, B. B. King, Sonny Rollins, Joe Henderson, Frank Sinatra y muchos otros, Lee Ritenour será una de las presencias fuertes de “Sound:Check Xpo”. El guitarrista dará una clase maestra el próximo lunes a las 13:00 en el World Trade Center.

Además de su carrera como músico de sesión, el guitarrista nacido en Hollywood en 1952 ha grabado más de 40 álbumes en los que combina su gusto por el jazz, el rock, el funk, la fusión y la música brasileña. Obtuvo un premio Grammy en 1986 por su colaboración con Dave Grusin en el disco Harlequin.

En entrevista telefónica con MILENIO, Lee Ritenour nos cuenta lo beneficioso que le fue crecer en el ambiente musical de Los Ángeles: “Fui muy afortunado porque en los años sesenta y principios de los setenta había mucha música grandiosa: el rock venía muy fuerte, con gente como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jeff Beck y, por supuesto, los Beatles y los Stones. En el jazz había leyendas como Wes Montgomery, Joe Pass, Jim Hall, Kenny Burrell y muchos guitarristas grandiosos. En cada campo musical había una leyenda: B. B. King en el blues, Andrés Segovia en la música clásica, Sabicas en el flamenco, Chet Atkins en la música country”.

El músico conocido como Captain Fingers, título de su tercer disco, se sintió atraído por la guitarra; a los 16 años ya acompañaba a Lena Horn y grababa con The Mamas and the Papas. Explica que al principio quería combinar el trabajo en los estudios de grabación con la realización de sus propios discos.

“Terminé haciéndolo así. El trabajo en los estudios fue muy bueno. Estudié mucho y aprendí a leer música bien. Me encantaba cualquiera que tocara bien la guitarra, así que me puse a estudiar diferentes estilos, lo que se nota después de 50 años. Incluso estudié los discos de Motown, de los que aprendí la guitarra rítmica, que es lo más importante para un músico de estudio”.

¿Cuál ha sido la sesión más memorable?

Sería imposible escoger. Por supuesto que muchas de las sesiones de discos y películas, las grabaciones con mi amigo Dave Grusin, lo mismo que lo que hice con Quincy Jones, Steely Dan... También tuve la fortuna de grabar mucho en San Francisco, donde trabajé con grandes del jazz, como Sonny Rollins y Dizzy Gillespie.

¿Cómo describiría su estilo?

Supongo que soy un músico instrumental de crossover que toca en las raíces del jazz, pero ha incorporado el rock, la música brasileña, cierta cantidad de música de mundo y otras cosas. Mi estilo también es la manera en la que compongo. A los músicos jóvenes les digo que es muy importante componer para lograr tu identidad. Yo lo hago desde que era muy joven. En los años setenta solía tocar jazz con una banda que incluía a Dave Grusin, Patrice Rushen, Harvey Mason y Ernie Watts en el club The Baked Potato, pero lo combinábamos con funk y pop, y se volvió una especie de fusión.

¿Cómo llamaban a esta música?

Sonido de la Costa Oeste, que incluía a músicos como yo, los Crusaders, Robben Ford, Larry Carlton y otros, pero cada uno tenían su forma particular de hacerlo. En la Costa Este, en Nueva York, había gente haciendo algo parecido, como David Sanborn, Grover Washington Jr., Bob James, Eric Gayle y muchos otros.

¿Es un guitarrista melódico?

Para mí la melodía es lo máximo, pero también el ritmo es muy importante. Soy un guitarrista rítmico. Creo que muchas de mis canciones tienen melodías fuertes. Puedes ser el mejor ejecutante del mundo, con la mejor técnica, pero si tu composición no es interesante, entonces no llegas a ninguna parte.

¿Qué piensa cuando escucha jóvenes que tienen su sonido?

No me siento muy bien si los escucho copiarme o copiarle a Larry Carlton, Pat Metheny, John Scofield, a quien sea. Copiar demasiado se vuelve un problema: solo hay un Stevie Ray Vaughan, un Jimi Hendrix... No necesitamos más copias. Hay demasiados músicos jóvenes en todas partes, en cada país, y lo importante es que logren su propio estilo.

¿Qué piensa de los músicos jóvenes en la actualidad?

En el jazz, el rock y el blues antes se pensaba en Estados Unidos, pero ahora hay grandes músicos de cualquier otro instrumento que tocan en México, Japón, Europa y Sudamérica. Yo impulso el concurso Six String Theory, al que asisten músicos de todo el mundo, y hay grandes talentos.