Ginastera, mentor de Piazzolla y argentino nacionalista

Siempre inspirado en la música folclórica argentina, Alberto Ginastera (1916-1983), considerado como uno de los compositores más importantes del siglo XX en Latinoamérica, construyó su obra fusionando tendencias contemporáneas de la época.

De origen argentino, el compositor gozó de una proyección internacional que le permitió estrenar buena parte de su obra en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Con motivo de la celebración del 101 aniversario de su nacimiento, Alejandro Cremaschi —especialista en la obra de Ginastera— dijo que "su estilo lo proveyó de un lenguaje novedoso y atractivo. Admiraba mucho la música de Bartók y Stravinski pero, a pesar de usar técnicas que otros compositores europeos habían utilizado, era muy americano lo que escribía".

TE RECOMENDAMOS: Alex Mercado presenta 'Paisajes', su nuevo disco

Cremaschi ofrecerá la charla-recital Trascendiendo fronteras: el americanismo de los 12 preludios americanos, Op. 12 para piano de Alberto Ginastera, el 20 de abril a las 18:00 horas en el Aula Magna José Vasconcelos, y un concierto de piano el sábado 22, también a las 18:00, en el Auditorio Blas Galindo, ambos espacios del Centro Nacional de las Artes. Presentará un programa enfocado en las obras de carácter nacionalista de los años treinta y cuarenta.

"El repertorio incluye las obras de piano de su primer periodo. Él escribió casi todas sus piezas entre 1937 y 1948. Son obras tempranas, atractivas por la gran energía y poder que tienen".

Doce preludios americanos y Suite de danzas criollas son algunas de las obras pianísticas tempranas de Ginastera que tocará Cremaschi. Su mayor aportación, dice, es la incorporación de elementos nacionalistas para crear un lenguaje híbrido en el que hay rasgos universales combinados con ese fuerte sabor argentino de danzas folclóricas del gaucho.

Today is Ginastera's b-day: he would have turned 101 years old. A little homage: https://t.co/bqQqKSBEld