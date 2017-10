Ishiguro: fracasó en el rock, pero conquistó la literatura

Ciudad de México

Kazuo Ishiguro posee una narrativa con fuerte carga psicológica de angustia y plagada de referencias al recuerdo y la evocación del pasado. Según la Academia Sueca, se ganó un lugar en la vitrina de los Nobel de Literatura gracias a la fuerza emocional de sus novelas.

Famoso por textos como The Remains of the Day (Los restos del día) o Never let me go (Nunca me abandones), Ishiguro comenzó su carrera literaria haciendo guiones para series de televisión y pequeños relatos, hasta que se decidió a escribir novelas, especialmente con temas sobre el Japón de la posguerra, el nazismo y los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial.

La memoria, el tiempo y el autoengaño son los hilos conductores de sus historias.



De manera insólita, su narrativa ha sido recibida con unanimidad



Ishiguro, que siempre ha querido que se le considere un escritor internacional, nació el 8 de noviembre de 1954 en Nagasaki, Japón, pero en 1960 se mudó al Reino unido, donde su padre —un oceanógrafo japonés— fue contratado por el gobierno.



Ya en la adolescencia, y tras recibir una educación británica, Ishiguro fue consciente de que no iba a volver a su país, a pesar de que en su casa se hablaba únicamente japonés.



Estudió Filología Inglesa y Filosofía en la Universidad de Kent. Su labor literaria comenzó a los 24 años con relatos cortos. Hasta entonces su ambición había sido convertirse en letrista y músico de rock, tareas en las que no tuvo éxito.

The Remains of the Day (Los restos del día), una de sus novelas más populares —aunque no necesariamente la más aclamada— se publicó en 1989 y recibió el premio Booker Prize, considerado como el más prestigioso galardón literario en el Reino Unido. El libro fue llevado al cine en 1993 con las interpretaciones de Anthony Hopkins y Emma Thompson.



A Ishiguro se le considera integrante de una nueva generación de escritores británicos que han superado viejos credos imperialistas, y su nombre se une al de autores como Salman Rushdie, Julian Barnes, Martin Amis.



Es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, Oficial de la Orden del Imperio británico, Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y Premio Helmerich (2013).





