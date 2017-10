Kazuo Ishiguro creyó que el Nobel era un engaño

Kazuo Ishiguro, flamante ganador del premio Nobel de Literatura 2017, confesó que el comité de la Academia Sueca no se había puesto en contacto con él en las horas previas al gran anuncio, por lo que al principio no estaba seguro de si se trataba de un engaño.

En entrevista para la BBC, el escritor británico de origen japonés dijo que recibir el premio es un “magnífico honor, sobre todo porque significa que estoy en los pasos de los mejores autores que han vivido, así que es un tremendo elogio”

Autor de ocho libros que se han traducido a más de 40 idiomas, Ishiguro relacionó su premio con el actual clima de zozobra que se percibe en el mundo. “El mundo está en un momento muy incierto y espero que los Nobel sean una fuerza para algo positivo”.

“Estaría profundamente conmovido si pudiera contribuir a algún tipo de atmósfera positiva”, dijo.

Sobre su literatura, la secretaria permanente de la Academia Sueca, Sara Danius, dijo que es una mezcla entre Jane Austen y Franz Kafka, con un poco de Marcel Proust.

