A 42 años de su muerte, 10 frases lapidarias de José Revueltas

Se cumplen 42 años del fallecimiento del escritor, intelectual y militante de izquierda José Revueltas (1914-1976), uno de los artistas mexicanos más radicales y cuya intensa y dura vida es inseparable de su obra.

José Maximiliano Revueltas Sánchez nació el 20 de noviembre de 1914 en Santiago Papasquiaro, Durango, en una familia de artistas: el músico Silvestre, la actriz Rosaura y el pintor Fermín Revueltas, por lo que no le fue extraño seguir ese camino.

En 1929, cuando tenía 15 años, se unió al Partido Comunista Mexicano (PCM). Su participación en movimientos populares y luchas sociales le costaron una estancia de seis meses en una correccional en 1929 y dos confinamientos en las Islas Marías, de 1932 a 1934, experiencia de la que extrajo su primera novela Los muros de agua (1941). Poco después publicó El luto humano (1943), novela por la cual fue expulsado del PCM, cuyos dirigentes consideraron su obra denigratoria de la condición humana y una traición al futuro luminosos del comunismo.

Fue expulsado del PCM al considerar su obra una traición al futuro luminosos del comunismo



Trabajó en diversos periódicos y en revistas, fundó la Liga Leninista Espartaco en 1957 (de la cual también sería expulsado). Vivió años de elaborar guiones cinematográficos mientras escribía sus novelas Los días terrenales (1949), En algún valle de lágrimas (1957), Los motivos de Caín (1958), Los errores (1964); los libros de cuentos Dios en la tierra (1944) y Dormir en tierra (1961), y las obras de teatro Doña Lágrimas (1941), Los muertos vivirán (1947), Israel (1947), El cuadrante de la soledad (1950), Pico Pérez (1955), Nos esperan en Abril, (1956).

Vivió en eterna disputa ideológica y física con izquierdas y derechas del país, y desde luego como declarado enemigo del sistema político mexicano. Se considera su máxima obra la novela El apando (1969), sobre su estancia en la cárcel de Lecumberri a consecuencia de su participación en el movimiento estudiantil de 1968.

Falleció en 1976 y está enterrado en el Panteón Francés La Piedad. Recordemos genio y figura del imbatible Revueltas a través de etas 10 frases suyas, contundentes y lapidarias,

1.- Para mí, las rejas del apando son las rejas de mi vida, del mundo, de la existencia.

2.- Si luchas por la libertad tienes que estar preso, si luchas por alimentos tienes que sentir hambre.

3.- Mi vida literaria nunca se ha separado de mi vida ideológica. Mis vivencias son precisamente de tipo ideológico, político y de lucha social.

4.- La libertad de la conciencia tiene un sentido unívoco, no admite coordenadas, no acepta que la enjaulen, no puede vivir encerrada en el apando.

5.- Dios existe en el hombre, no existe fuera del hombre.

Revueltas en Lecumberri (Especial)

6.- Dios me preocupa como la existencia social, como sociología, pero no como un Dios por encima de los hombres.

7.- Yo hablo del amor en el sentido más alto de la palabra. La redignificación del hombre, la desenajenación del propio ser humano.

8.- Yo igualo a los hombres; al verdugo y a la víctima...

9.- Todo acto de creación es un acto de amor

10.- Hemos aprendido que la única verdad, por encima y en contra de todas las miserables y pequeñas verdades de partidos, de héroes, de banderas, de piedras, de dioses, que la única verdad, la única libertad es la poesía, ese canto lóbrego, ese canto luminoso.

*Con inofrmación de Notimex

