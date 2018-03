John Williams ya no hará música para 'Star Wars'

Ciudad de México

Si algo ha moldeado el espíritu de la saga Star Wars es la música de John Williams. Desde el estreno de A New Hope en 1977, el veterano compositor estadunidense ha escrito música para ocho películas y ese mítico ciclo cerrará con la cinta —aún sin título definido— que continuará la hisotira de The Last Jedi.

Williams confirmó en una entrevista en la radiodifusora KUSC que con el siguiente filme planea redondear la serie. "Todos sabemos que J.J Abrams prepara una nueva película de Star Wars y espero trabajar con él en la banda sonora. [...] Creo que ya es suficiente".

TE RECOMENDAMOS: John Williams: nadie le quita el récord del Oscar a la leyenda

John ha musicalizado todas las cintas pertenecientes a la saga principal. Los spin-offs, aunque usaron su material como elemento básico, estuvieron a cargo de otros colegas suyos: El soundtrack de Rogue One fue hecho por Michael Giacchino (Ratatouille, Up, Los Increíbles) en sólo cuatro semanas, mientras que Solo: A Star Wars Story, tendrá la música de John Powell (Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda 2).

En la reciente entrega 90 de los Oscar, Williams aspiraba al premio por la música de The Post (Spielberg, 2018), pero fue el francés Alexandre Desplat quien se llevó la estatuilla a casa por su score para The shape of water (Del Toro, 2017).

La decisión de Williams es, indudablemente, el fin de una era.









ASS