John Williams: nadie le quita el récord del Oscar a la leyenda

John Williams es el compositor de música para cine que acumula más nominaciones al Oscar. Con la más reciente por el soundtrack de Star Wars: The Last Jedi, acumula ya 51 ocasiones en que ha optado por el premio.

Así, Williams —que cumplirá 86 años el próximo 8 de febrero— es la persona viva más nominada.

Aunque el récord absoluto lo ostenta Walt Disney —nominado 59 veces y ganador de 22 estatuillas—, su muerte en 1966 detuvo el conteo de su ruta a la posteridad.

Este año, otra cinta musicalizada por Williams compite en los Oscar, The Post, que aspira a mejor película, pero que no le valió una nominación a él, aunque sí una al Globo de Oro.

John Williams ha ganado cinco premios Oscar: Fiddler on the Roof (1971), Jaws (1975), Star Wars: A New Hope (1978), E.T. (1982) y Schindler's List (1993).

Hace unos días, el compositor confirmó en una entrevista a Variety que hará la música para el episodio IX de Star Wars, porque estaría “encantado de cerrar ese ciclo”.

En estos días, Williams también está componiendo la el tema de Solo, el próximo spin-off de la saga, que se estrenará en unos meses. Será el compositor John Powell quien se encargue de integrar la música de Williams al score completo.

Para la entrega 90 del Oscar, Williams compite con Hans Zimmer (Dunkirk), Johnny Greenwood (Phantom Thread), Alexandre Desplat (The Shape of Water) y Carter Burwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).





