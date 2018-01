Murió Hugh Masekela, leyenda del jazz sudafricano

Johannesburgo

Hugh Masekela, legendario trompetista y cantante sudafricano, figura del jazz y de la lucha contra el apartheid, murió a los 78 años, desencadenando una lluvia de homenajes a su música "intemporal" y a su compromiso político.

"Después de una larga y valiente batalla contra un cáncer de próstata, falleció en paz en Johannesburgo rodeado de sus seres queridos", anunció la familia.

Masekela huyó del régimen del apartheid en los años sesenta y no regresó al país hasta la liberación en 1990 de Nelson Mandela, icono de la lucha contra el racismo.

Entre sus principales composiciones destacan "Bring Him Back Home", donde pedía la liberación de Mandela, futuro nobel de la Paz, y "Grazing in the Grass".





Cuando era adolescente, un sacerdote involucrado en la lucha contra el apartheid, Trevor Huddlestone, le regaló su primera trompeta. "La agarré y me sentí como un pez en el agua", solía contar.

Lo educó su abuela en la pequeña ciudad de Witbank. Fue allí donde, rodeado de minas de carbón, "la música arrastró su alma".

Creció en las horas más sombrías del régimen con un sueño: el exilio. "Cuando el avión despegó era como si me hubiera liberado de un peso enorme. Como si durante 21 años hubiera estado estreñido", recuerda en su autobiografía Still Grazing.

Después de un paso por Londres, estudió en Nueva York, en la Manhattan School of Music. En Estados Unidos, frecuentó a figuras de la talla de Jimmy Hendrix, David Crosby, Marvin Gaye, Dizzy Gillepsie o Mama Africa, la cantante sudafricana Miriam Makeba, de la que se enamoró. El matrimonio duró dos años.

Cantó a la opresión y el combate. En el tema "Stimela", rendía homenaje a los trabajadores negros que van en tren a las minas. Y en "Thanayi" recordaba el combate de una mujer por encontrar comida.

Su vida estuvo marcada por los excesos. "Estaba borracho de dinero —cuando lo encontraba—, de drogas, que nunca eran difíciles de encontrar, de amor, de lujuria y de música, y no tenía ninguna prisa por recobrar la sobriedad. En realidad, necesité décadas para despertar", escribió.

En los años 1980 construyó un estudio de grabación móvil en Botsuana y partió en gira con Paul Simon para el famoso álbum Graceland.

Obtuvo en 2016 el premio de "Leyenda del año" en el MTV Africa Music Awards y ese mismo año tocó para el presidente estadunidense Barack Obama.

ASS