Guillermo del Toro en siete curiosidades oscuras

Guillermo del Toro ha acaparado los reflectores en los últimos meses gracias al éxito que ha cosechado con su película La forma del agua, pero también a los recientes rumores sobre un supuesto plagio.

Lo cierto es que Del Toro es el realizador que está —y estará— en boca de todos. por eso, escarbamos en el archivo oscuro para desenterrar estas siete curiosidades sobre él.

TE RECOMENDAMOS: 'The Shape of Water': cómo Del Toro convirtió al cine en agua

Está resentido con Harvey Weinstein...

... por razones completamente laborales. Durante muchos años renegó de Mimic (1997) —su primera cinta rodada en Hollywood— como la más débil. Del Toro atribuye este fracaso a las constantes intervenciones de Bob y Harvey Weinstein que, como muchos productores de la industria, privilegiaron las fórmulas probadas de éxito sobre su visión artística. Sin embargo, 14 años después se lanzó una edición con la versión del director, que se convirtió en su reconciliación con la historia.









Rechazó a Harry Potter dos veces

En 2004 declinó la oferta de dirigir Harry Potter y el prisionero de Azkaban (finalmente, otro realizador mexicano —Alfonso Cuarón— sería el encargado de dirigirla) para filmar un proyecto que le había entusiasmado durante mucho tiempo: Hellboy. Cinco años más tarde volvió a rechazar a la saga del mago, cuando optó por realizar la secuela de Hellboy, El Ejército dorado, en lugar de Harry Potter y el misterio del príncipe.





Su abuela practicaba magia negra en él

Durante su niñez —contó en una entrevista para el programa Fresh Air, de NPR— su abuela, católica irredenta, lo obligaba a autoflagelarse: A veces lo hacía poner corcholatas en sus zapatos y caminar así a la escuela. También intentó practicar exorcizarlo dos veces para que dejara de dibujar monstruos y para "curar su persistente interés en la fantasía". No obstante, muchas de sus cintas incluyen referencias al catolicismo.





Una película lo hizo vegetariano

Tras ver La masacre de Texas (1974) se convirtió al vegetarianismo, pero sólo durante cuatro años. Actualmente es omnívoro confeso.





Es gran amigo de Hideo Kojima

No es extraño que comparta gustos e intereses con el creador de videojuegos como Metal Gear. Guillermo es, además de fan, gran conocedor de los videojuegos. De hecho hace un cameo en la última versión de Death Stranding, surgido de la retorcida mente de Kojima. Sus gustos en común también incluyen el fervor por las cintas clásicas de los sesenta y los juguetes extraños.









Ha tenido experiencias cercanas a la muerte

En una entrevista para The Guardian declaró que trabajó durante meses junto a una morgue que tenía que cruzar cada día. "He visto a gente ser asesinada a disparos, he tenido armas apuntándome a la cabeza, he visto gente quemándose viva, apuñalada, decapitada, porque México es un lugar muy violento". A ese tipo de eventos —incluyendo el secuestro de su padre en 1997— le atribuye su particular perspectiva sobre la muerte.









Su top 5 de cine de horror es...

The Haunting. Director: Robert Wise, 1963

The Innocents. Director: Jack Clayton, 1961

Alien. Director: Ridley Scott, 1979

Jaws. Director: Steven Spielberg, 1975

The Texas Chainsaw Massacre. Director: Tobe Hooper, 1974









ASS