Editan monólogos de autores italianos

La Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco (SC) recién editó el libro Dramaturgia Italiana Contemporánea, un libro bilingüe italiano-español que incluye 17 monólogos de 16 autores, integrantes del Centro Nacional de Dramaturgia Italiana (Cendic) del cual es presidenta la destacada dramaturga Letizia Compatangelo.



El libro representa la primera parte de un intercambio cultural entre México e Italia que coordinan el actor Luis Miguel López y el dramaturgo Efraín Franco, quien actualmente es presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco (CECA).

El libro fue traducido por Enrique Vázquez editor de Cultura de MILENIO JALISCO y Giuseppina Mortola, profesora de la Casa de Italia, de la Societá Dante Alighieri de Guadalajara. La segunda parte de este proyecto consiste en la edición bilingüe de dramaturgos mexicanos por parte del Cendic.



De acuerdo con Luis Miguel López, es probable que el libro se presente en el marco de la Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara en mayo, el actor rememoró que la iniciativa comenzó hace dos años, "decidí viajar a Italia a contactar y conocer dramaturgos italianos, la embajada de México en Italia facilitó el contacto con el Cendic asociación a la que perteneció el Premio Nobel Darío Fo. Desde el primer contacto Letizia Compatangelo se mostró con toda la disposición de proporcionarnos monólogos, e incluso actualmente estoy preparando de su autoría Aquila Sapiens Sapiens, que fue interpretado por Osvaldo Ruggeri, famoso actor que trabajó con directores como Federico Fellini y Franco Zeffirelli".



López explicó que a partir de ese contacto, tanto Franco como él, comenzaron a desarrollar actividades conjuntas con el Cendic, ya el año pasado Efraín Franco acudió a Italia a dar algunas conferencias sobre teatro mexicano. Al respecto Franco explicó "es un proyecto que sembramos entre muchos. A mí me tocó dictar una serie de conferencias, junto con la maestra Elizabeth Hernández Sánchez, en la Biblioteca Nacional y en el Centro Nacional de Dramaturgia Italiana, apoyados por la embajada de México. Hablamos sobre la producción teatral y la dramaturgia mexicana a la comunidad de dramaturgos, allí nos dimos cuenta dolorosamente que ni Rodolfo Usigli era conocido en Italia, no me refiero a la gente de a pie, sino de los 190 dramaturgos que conforman la asociación. Vimos que conocían mucho sobre la obra de figuras como Frida Kahlo y Octavio Paz y que fue un tanto novedoso para ellos hablar de la obra de Elena Garro, Emilio Carballido y Vicente Leñero, para nosotros fue una obligación y también una alegría compartir nuestra dramaturgia. Hernández Sánchez habló de Sabina Berman, Josefina Hernández y Vivian Blumenthal".



Franco dijo que el Cendic, ya cuenta con obras de varios autores mexicanos: El viaje de los cantores y Música de Balas de Hugo Salcedo; Huellas de poeta mayor y De corazón a corazón de Sergio Galván; y Malinche, una identidad rota y Otra vez los topos, del propio Efraín Franco, quien comentó que "nosotros nos comprometimos a publicar 17 obras de autores italianos, de ahí surgió el libro editado por la SC, y se invitó a Vázquez y Mortola, quienes asumieron el reto de hacer la traducción".



Franco agregó que una de las obras que ya se ensaya es el monólogo Aquila Sapiens Sapiens que será interpretado por Luis Miguel López, "lo llevaremos a Italia, a la embajada, cuando presentemos el libro en octubre ante integrantes del Cendic. Es un monólogo que trata sobre el mito de Prometeo, pero visto desde el punto de vista del águila que se transforma en hombre en la medida que come el hígado del titán".



Giuseppina Mortola quien colaboró en la traducción de seis de los monólogos comentó que "lo encuentro muy interesante porque abre las puertas hacia nuevos horizontes. El intercambio entre dramaturgos italianos y mexicanos será una experiencia que permitirá apreciar lo mejor de las dos naciones. Será un orgullo que artistas mexicanos representen la cultura del país en el extranjero y al mismo tiempo tener la oportunidad de apreciar el talento italiano. El gran reto fue encontrar las palabras para que la obra conservara el mismo sentido".



Por su parte Vázquez comentó: "Me sentí muy motivado con la invitación que me hicieron los maestros López y Franco como traductor de diez de las obras. Representaba una forma de retomar el vínculo con un país que aprecio mucho. Viví un par de años en la región de la Emilia Romagna y San Marino. Son textos muy complejos debido a que cada historia está situada en una época específica: Edad Media, Siglos XIX, XX, por mencionar algún ejemplo. Cada uno plantea una visión estética muy diferente entre sí y algunas cuentan con modismos, frases o contracciones en dialectos de diversas regiones de Italia. La selección de autores que hizo el Cendic fue muy completa, todos cuentan con una trayectoria muy importante en el ámbito literario, teatral, cinematográfico y de medios de comunicación".



Los autores y créditos:



Dramaturgia Italiana Contemporánea, incluye obras de Letizia Compatangelo, Aquilino, Enrico Bagnato, Duska Bisconti, Angelo Callipo, Maura del Serra, Gennaro Francione, Luciana Luppi, Guglielmo Masetti Zannini, Patricia Mónaco, Liliana Paganini, Luigi Pasarelli, Massimiliano Perrotta, Antonio Sapienza, Flacio Sciole y Angela Villa.



El diseño del libro lo elaboró Claudia Andalón y la portada es un grabado de la pintora Cecilia Andalón.

