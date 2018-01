Dolores O'Riordan, ¿en qué se inspiró para escribir 'Zombie'?

Ciudad de México

El reciente y sorpresivo fallecimiento de la cantante irlandesa Dolores O'Riordan, de la canda The Cranberries, trajo a la memoria de muchos su canción más exitosa: 'Zombie'. Pero, ¿cuál es la historia detrás de esta desgarradora composición?

Aquí te contamos los hechos sangrientos que inspiraron esta canción, que muchos tomaron como un alegato pacifista.

En octubre de 1994, salió el mercado el segundo álbum de The Cranberries, titulado No Need to Argue, el cual se convirtió en el más exitoso de su discografía, apuntalado por la canción 'Zombie'.

Quienes habían escuchado su primer álbum, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, esperaban más de la armónica y apacible producción de la banda, pero fueron sorprendidos por una canción potente como el grunge que sonaba en las radios de aquel tiempo, y que protestaba de modo visceral.

Pues bien, dicha canción —que fue escrita por O'Riordan— está inspirada en un hecho sangriento que tuvo lugar en Inglaterra y fue causado por las continuas tensiones políticas en Irlanda del Norte.

La canción habla de dos ataques con bombas que tuvieron lugar en 1993 en el poblado de Warrington, Inglaterra, en los que murieron dos niños, a cuya memoria está dedicada la canción.

El primero de los ataques tuvo lugar el 26 de febrero en un depósito de gas, que causó graves daños materiales pero no hubo ningún herido. El segundo ataque no tuvo el mismo efecto: el 20 de marzo, dos bombas estallaron junto a los comercios y las tiendas de Bridge Street. En el ataque hubo 54 heridos y dos niños murieron: Johnathan Ball y Tim Parry.





(Foto: Cortesía Mirror) Tim Parry, de 12 años, y Johnathan Bell, de 3 años, murieron en el ataque.

Los atentados fueron realizados por el Provisional IRA —Ejército Repúblicano Irlandés Provisional, por sus siglas en inglés—, el grupo armado más relevante en los conflictos de Irlanda del Norte, el cual fue considerado por muchos como un grupo terrorista.

El año pasado, en una entrevista para Team Rock, Dolores O'Riordan recordó: "En aquella época estallaban muchas bombas en Londres y las cosas estaban muy mal. El día del atentado estábamos de gira y a mí me entristeció la noticia de los niños muertos. Era algo muy duro de cantar, pero cuando eres joven no piensas las cosas dos veces: simplemente agarras y lo haces".

La cantante recordó también que la inspiración para el famoso coro de la canción llegó a ella en su departamento en Limerick, República de Irlanda. "Fue la canción más agresiva que escribimos", dijo la fallecida cantante en aquella ocasión.

Aunque desde ayer 'Zombie' es, quizá, la canción más reproducida del momento —y habrá algunos que ya estén un poco hartos de ella—, aquí te compartimos el video de la canción.





