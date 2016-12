Las diez tomas más brillantes del cine en 2016

Ciudad de México

Cada año, el periodista Kristopher Tapley, del sitio Variety, publica las diez imágenes más bellas que produjo el cine durante los últimos doce meses.

Su recopilación resume los momentos más bellos, crudos, memorables o fascinantes de la cinematografía mundial. Además acompaña su selección con fragmentos de conversaciones que ha sostenido con los responsables de cada imagen.

Aquí están las diez tomas más bellas del año según Variety:

DIEZ

Silence

Director: Martin Scorsese

Director de fotografía: Rodrigo Prieto

Los mexicanos hemos aprendido a valorar de la fotografía en el cine gracias al éxito que ha alcanzado el Chivo Lubezki, pero en Hollywood hay otro fotógrafo mexicano que se ha ganado el reconocimiento de los grandes realizadores: Rodrigo Prieto. Silence —dirigida por Martin Scorsese— es una de sus más recientes colaboraciones

“Esta toma era un momento importante, porque podría pensarse que Rodrigues [Andrew Garfield] comienza a perder el sentido por la confusión de dónde está Cristo y el hecho de que no respondiera sus plegarias”.—Rodrigo Prieto





NUEVE

Krisha

Director: Trey Edward Shults

Director de fotografía: Drew Daniels

El director de Krisha ha sido colaborador de Terrence Malick en películas como El árbol de la vida, una influencia que respira detrás de cada escena de esta película. Su propia familia protagoniza su ópera prima, que cuenta la decadencia mental de su tía Krisha.

“Cada toma en la película estaba pensada para sugerir el punto de vista de Krisha. [El objetivo era] entrar en su psicología, donde se siente desolada y completamente desconectada de su hijo”. —Drew Daniels





OCHO

Moonlight

Director: Barry Jenkins

Director de fotografía:James Laxton

Moonlight cuenta la historia de Chiron, un joven de Miami que debe enfrentar la cruda realidad de vivir en plena guerra de los carteles y, al mismo tiempo, descubrir su homosexualidad.

“Queríamos una imagen que se quedara grabada en la mente de los espectadores, algo que evocara consecuencias emocionales poderosas”. —James Laxton









SIETE

Jackie

Director: Pablo Larraín

Director de fotografía:Stéphane Fontaine

Esta producción chileno-estadunidense protagonizada por Natalie Portman en el papel de Jacqueline Kennedy, cuenta cómo la entonces primera damadebió enfrentar los años posteriores al asesinato del presidente John F. Kennedy.

“En esta toma estamos casi viendo las cosas desde la perspectiva de Jackie. Queríamos una textura fuerte y mucha saturación”. —Stéphane Fontaine





SEIS

Arrival

Director: Denis Villeneuve

Director de fotografía: Bradford Young

En esta adaptación del cuento The Story of Your Life, del escritor Ted Chiang, Amy Adams interpreta a una lingüista que debe ayudar al ejército a descifrar el lenguaje de extraterrestres que llegaron un día a la Tierra

“Toda esa niebla salió de la nada. Es uno de esos accidentes felices donde los dioses del cine te están buscando. Una toma que iba a ser la más mundana en la historia del cine se convirtió en algo verdaderamente especial”. —Bradford Young





CINCO

Don’t breathe

Director: Federico Álvarez

Director de fotografía:Pedro Luque

Este thriller del director uruguayo Fede Álvarez muestra a tres jóvenes que creen haber encontrado al blanco perfecto para un robo: un ciego millonario. Pero al intentar ejecutarlo descubren que deberán enfrentarse a un psicópata.

“Es una gran forma de introducir al espectador en la geografía de la casa y hacerla creíble. Pero es también un símbolo de toda la película, porque vemos todo lo que entrará en juego más tarde". —Pedro Luque









CUATRO

Lemonade

Directores Beyoncé, Kahlil Joseph

Director de fotografía:Chayse Irvin

Junto al disco Lemonade Beyoncé lanzó una cinta de 60 minutos dividida en 11 capítulos en la que mezcla poesía y prosa de la escritora somalí Warsan Shire.

“Joseph Khalil tenía el deseo de ocultar tanta información como fuera posible. Esta toma es un gran ejemplo, porque estamos escondiendo su rostro con el abrigo”. —Chayse Irvin









TRES

Snowden

Director: Oliver Stone

Director de fotografía: Anthony Dod Mantle

Una cinta potente en la que Oliver Stone devela el proceso que llevó a Edward Snowden a desenmascarar el espionaje que ha ejercido el gobierno estadunidense.

“En esta toma queríamos resaltar la jerarquía de poder e influencia del personaje que actúa como superior”. —Anthony Dod Mantle









DOS

The Birth of a Nation

Director:Nate Parker

Director de fotografía:Elliot Davis

En medio de una polémica por escándalos sexuales, Nate Parker narra la historia de Nat Turner, un predicador que, luego de presenciar innumerables atrocidades contra los esclavos, organizará una rebelión contra la esclavitud en 1831.

“Fui educado como arquitecto y en la película hay muchos elementos estructurales que fueron incorporados en una manera arquitectónica. La película completa está encapsuladaa en esta toma”. —Elliot Davis





UNO

La La Land

Director: Damien Chazelle

Director de fotografía:Linus Sandgren

Una de las cintas más elogiadas del año —cuyo estreno en México se espera con impaciencia—, obra del elogiado director de Whiplash. Una versión moderna del musical estadunidense clásico. Estrenada en el Festival de Venecia, incluye a Ryan Gosling como un pianista de jazz que se enamora de Emma Stone, una aspirante a actriz californiana.

“Damien [Chazelle] quería que la cámara se sintiera como un personaje más. Quería transmitir la sensación de estar ahí mirando y respirando con el resto de los personajes”. —Linus Sandgren













